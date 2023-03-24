特朗普若拒絕投案將由德桑蒂斯親自簽逮捕令　或影響黨內支持

美國前總統特朗普（Donald Trump）封口費案，若紐約大陪審團認定有罪需要拘捕特朗普，將會成為同是共和黨籍的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的惡夢，特別是因他有可能代表共和黨參加2024年總統大選。



特朗普被指在2016年總統大選時向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付13萬美元的封口費，作為不公開與特朗普婚外情的報酬。該封口費後被紀錄為律師費，特朗普被指偽造文書違反選舉法。

德桑蒂斯3月23日出席英國電視台一個由名嘴摩根（Piers Morgan）主持的節目訪問，談及特朗普一旦被定罪，將會讓自己為難，因為若特朗普拒絕投案，身為州長的他將要向特朗普簽發地方拘捕令。

此舉可能讓德桑蒂斯失去特朗普支持者的支持，也會影響認定這次拘捕行動是民主黨政治報復的共和黨人支持，可能影響他參加競逐黨內初選，

德桑蒂斯尚未宣布加入戰團，但外界視他為共和黨的熱門人選之一。他在21日美國霍士新聞訪問中已透露了他將如何贏得大選的計劃，亦不時對特朗普作出批評。