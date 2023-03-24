促成伊沙和解　中國撼動美在中東霸主地位　也保自身能源安全

中國促成伊朗與沙特阿拉伯的和解，除了撼動美國在中東的霸主地位，也是為了保障其能源安全。如果中國能夠終結美國在中東的軍事霸主地位，中國自身的能源供應將更安全。



新加坡南洋理工大學經濟學教授陳光炎周四（3月23日）在《聯合早報》與通商中國聯辦的「解讀兩會」年度論壇上指出，中國與日本、韓國等亞洲的競爭對手都依賴源自或中轉於中東地區的能源，如果終結美國在中東的軍事霸主地位，中國的能源供給線就會更為安全，其競爭對手的能源供給線則會變得脆弱。

「美國和中國在亞洲的軍事較量中，其實包括爭奪在中東的能源的影響力，這是一個具體的戰略。」

《聯合早報》和通商中國聯辦的「解讀兩會」論壇星期四（3月23日）舉行。南洋理工大學經濟學教授陳光炎在論壇上展示能源地圖，說明中國促成伊朗與沙特阿拉伯的和解對於中國保障能源安全的意義。

今年3月10日，沙特阿拉伯與伊朗這兩個宿敵在中國的斡旋下決定復交，北京對世界展示了中國在中東的影響力。

陳光炎說，中東在中國正尋求建立的、由北京主導的全球經濟體系中扮演特殊角色，該體系將與美國主導的體系既並行也有競爭。

中美兩國戰略競爭 「龍舟賽」上各有千秋

而為了抵消美國在資本市場力量、先進技術地位和美元作為全球儲備貨幣的優勢，中國需要獲得經濟正在蓬勃發展的海灣國家龐大資本儲備的支持。

陳光炎提出，從長遠來看，中美兩國在戰略競爭的「龍舟賽」上各有千秋，而中國強大的政府在技術競爭和戰略發展方面的中央協調與長期發展規劃，可能成為其在競賽中的關鍵因素。

他指出，中國近年來能在電動汽車、太陽能等領域取得主導地位，離不開政府的長期戰略規劃，讓每個人都能「萬眾一心」地划龍舟。

而且，與一些西方分析人士的評估相反，中共一直具有很強的適應力和務實性。

近日由習近平訪問俄羅斯所引起的美方表態，到美國國會對TikTok的聽證會，都可見中美關係持續緊張。(REUTERS)

不過他也提醒，中國這個系統的弱點是集體盲點，「龍舟如果集體向錯誤的方向一直劃就麻煩了，會劃到深水海洋裏去」。

至於美國這條「龍舟」，陳光炎認為，美國最大的長處在於多元創新文化能夠吸引世界各地的人才，但多元文化的衝突導致的政治分化和社會分裂，也會消減其整體競爭力。

在論壇問答環節，被問到中國新一輪黨和國家機構改革進一步加強中共集中統一領導是否會扼殺中國經濟活力時，陳光炎指出，中國改革開放40多年來，民營企業在經濟的佔比持續增大，這個大趨勢已不不可逆。

他以馬車比喻中國經濟，指中共總書記習近平在駕車時需要大大小小的企業，猶如大大小小的馬，但不要「野馬」。他比喻說，阿里巴巴創始人馬雲試圖挑戰中央權威，就是一匹「野馬」，中共會避免某一民營資本強大到足以控制政治。

本文獲《聯合早報》授權轉載

