習近平即將訪俄：要複製沙特伊朗斡旋經驗　中國需要什麼條件？

3月10日，伊朗及沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）在北京宣布復交，結束兩國長達7年的斷交關係。

此一事件引發全球關注。一來伊朗、沙特多年不睦，不僅相互指責干涉內政，更在敘利亞、也門等戰場上演了高強度的代理人衝突，即便近2年來雙方鬥爭有所趨緩，外界仍未料到兩國能順利復交；二來中國在中東向來不積極參與政治事務，而是一心耕耘經濟與基建合作，此次竟能進場斡旋域內兩大強國復交，確讓不少專家跌破眼鏡。以3月10日當天的美國回應為例，華盛頓顯然未能掌握此發展，即便其可能事前知曉沙伊官員赴華會商，卻或不認為兩國能夠順利復交。

平心而論，沙伊和解是美國退出中東下的時代趨勢，但兩國能選在北京跨出復交的關鍵一步，體現了中國對雙方皆有一定影響力，而其基礎自是原油市場帶來的龐大貿易額。由此及彼，不少聲音開始期待中國斡旋俄烏衝突，運用對俄羅斯、烏克蘭的影響力，結束戰火帶來和平。中方此前也曾於戰事一周年時發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等12點立場，被視作北京有意斡旋的跡象。

3月17日，中俄分別宣布，中國國家主席習近平將於3月20日至22日國事訪問俄羅斯，會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），引發了外界對於中國斡旋角色的討論。此前美媒亦曾引述消息人士報道，稱習近平也擬與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）視像通話，時間可能會在訪俄羅斯晤普京行程後，「北京可能會在斡旋結束俄烏戰爭方面扮演更積極的角色」。

但從現實視角來看，儘管中國對俄烏皆有影響力，也始終主張勸和促談，要在此一場域重現沙特伊朗的斡旋經驗，還需滿足兩大條件。

卡塔爾位於英國的媒體《新阿拉伯人》（العربي الجديد‎）針對中國促成沙特伊朗復交進行報道，並以此幅漫畫呈現中國融和平鴿、龍為一體的國家形象，龍角上兩枚旗幟分別是沙特（左）與伊朗（右）國旗。（《新阿拉伯人》網站圖片）

雙方都要接受現實

首先，俄烏都須接受當下不完美的既成事實。沙特與伊朗的復交看似簡單，實是兩國經歷漫長博弈、發現無法徹底擊敗對方後，被迫接受既成事實的結果。

對沙特來說，這一現實便是伊朗成功推進了「什葉新月」的戰略包圍。1979年伊斯蘭革命後，伊朗先是滲入了黎巴嫩，借當地內戰的混亂狀態，培植起真主黨這一離岸勢力，成功在黎巴嫩佔據了政治山頭；2003年美國入侵伊拉克後，伊朗又大力動員當地什葉民兵，逐鹿薩達姆（Saddam Hussein）倒台後的真空， 2011年美國正式宣佈將從伊拉克撤軍時，伊朗在伊拉克的影響力已創下近代以來新高，其支持的武裝民兵更在2018年共組聯盟，參與伊拉克全國大選，成為當年議會的第二大派別。

2010年阿拉伯之春爆發後，敘利亞、也門兩大內戰又給了伊朗「輸出革命」的機會，其與沙特的地緣矛盾也由此急遽上升。一來，沙特等海灣國家多支持反阿薩德（Bashar al-Assad）政權的叛軍，與支持敘利亞政府的伊朗針鋒相對；二來，伊朗支持北也門的胡塞武裝組織，同樣與沙特等國支持的南也門政府相互敵對，胡塞武裝更不時越境襲擊沙特煉油設施，對後者構成了實質的安全威脅。

從沙特的視角來看，美國正在退出中東，過往的安全承諾日漸稀薄，對於胡塞武裝的跨界襲擊毫無辦法。隨著時間過去，其更發現自己已不可能通過代理人戰爭的方式，推翻阿薩德政權、促成南也門「武統」全境，故只能在認賠殺出的心態下面對現實，自2021年起著手緩和與伊朗的鬥爭烈度。如今沙特正式與伊朗復交，便是接受了後者「擴張有成」的既成事實：從黎巴嫩、敘利亞、伊拉克至也門，伊朗的勢力深扎當地，對沙特形成了南北包圍，甚至與海灣內部的卡塔爾有著特殊聯繫。

然而伊朗同樣接受了既成事實，那便是其無法同時對抗美國與阿拉伯世界。在對外用兵上，伊朗確實相當驍勇，既為本土爭取到了安全緩衝帶，更可在地緣上牽制沙特，但美國發起的高強度制裁已嚴重扭曲其經濟秩序，眼下核協議恢復無期、不滿民怨屢屢催生大型示威，1979年以降的革命體制風雨飄搖，伊朗雖有大片地緣緩衝帶，卻無法阻止美國對神權政府的削弱與掏空。

在中國斡旋下，沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班，伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼2023年3月10日與中國共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為11日德黑蘭市面有售的報章，當中中共中央外事工作辦公室主任王毅、艾班和沙姆哈尼的合照刊登在頭版。（Reuters）

故對當今伊朗來說，其期待與沙特修復關係能帶來三大經濟收益：第一，推動也門戰場鞏固停火狀態，伊朗當然不會放棄對胡塞武裝的軍事支持，但只要當地衝突烈度下降，其投入的資源成本便可降低；第二，爭取富有的海灣國家前來投資伊朗，活絡當地經濟、創造就業崗位；第三，希望沙特等國支持核協議重啟，緩解伊朗的制裁重擔。此外，由於此次斡旋是由中國促成，伊朗或也在過程中爭取到了中方的經貿投資、支持核協議重啟的相關承諾，可算是與沙特復交的額外收益。

換言之，若沙特與伊朗皆不欲接受既成事實、選擇繼續決一死戰，中國恐怕也沒有機會斡旋。與此同理，俄羅斯與烏克蘭要在此刻進入停火談判，就必須面對各自本都無法接受的既成事實。

在烏克蘭一方，不論最後損失多寡，是僅喪失克里米亞或是所有俄佔地，其恐怕都必須接受領土難再統一的現實。基輔當然可以持續宣稱對克里米亞、或其他俄佔地擁有主權，世界上包括中國在內的絕大多數國家也將如此承認，烏克蘭的領土完整將能在多處官方地圖上呈現；但在現實世界中，其恐怕不能再寄望以軍事行動實質收復各地，如果今年停火是其最高目標的話。當然是否讓各俄佔地舉行聯合國監管下的再次公投，或是與俄羅斯商談同各俄佔地建立特殊關係，應該都有一定談判空間。

在俄羅斯一方，若要烏克蘭「領土換和平」，其便不能期待烏克蘭的「去納粹化」與「去軍事化」。前者意指烏克蘭在可見未來內，都極難有親俄勢力的政治活動空間，即便澤連斯基下台，繼任者恐怕也將持續主打反俄意識形態；後者則指烏克蘭將與北約發生實質軍事聯繫，不論其是否被正式納入北約，已失去東部江山的烏克蘭都將要求歐美的軍事保護，避免再被俄羅斯進犯。但在這一場域，歐美未必會滿足烏克蘭的全部要求，而是可能將其當作談判籌碼，與俄羅斯進行利益交換，看看莫斯科願以多少「誠意」換取烏克蘭的「被中立」程度。

圖為2023年3月9日，在烏克蘭基輔，烏克蘭基輔被俄羅斯導彈擊中後市內出現煙霧。（Reuters）

美國主導的軍事援烏結構必須改變

而第二條件，便是美國主導的軍事援烏結構必須改變，不論是美國促談派成為主流，從而推動美國政府改易政策，由軍事援烏轉為見好就收，或是烏克蘭決定自主談判、或是歐洲決定與北京共同促談，西方軍事援烏三角中的美國、烏克蘭、歐洲中，至少要有一方改變現行立場，中國的斡旋才有實現空間。

對比俄烏衝突與沙特伊朗鬥爭，兩者有一關鍵差異，那便是美國的介入深淺。在沙特與伊朗的案例中，兩國矛盾並非沒有美國的推波助瀾，但沙特本質上並非美國附庸，而是在石油美元結構下，選擇與華盛頓結盟的利益之交，故面對美國轉向印太、退出中東，其自會選擇開展多極化的大國互動，既與土耳其、伊朗等域內大國緩和關係，更逐漸深化與中俄雙方的經貿互動與合作。伊朗的反美立場便更不用提，美國基本上沒有主導其政策走向的空間。

然而俄烏衝突的權力分布並非如此。首先，烏克蘭並非沙特，不具備與美國結為利益之交的本錢，而是在戰前被當作牽制俄羅斯的「準北約」前線，戰爭爆發後又被當成放血俄羅斯的犧牲品；歐洲則更多是被美國裹脅，在軍事援烏上被迫一掏再掏，北溪管線爆炸後又被迫不能在官方聲明中表露疑美立場，相當悲情。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）對開海域出現亂流，當局指事件可能與海底的天然氣管道泄漏事件有關。（Danish Defence Command via AP）

美國則是內部雖有促談聲音，卻無法成為政治主流。2022年11月10日，美媒《紐約時報》便曾報道，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）曾在一次內部會議上表示，烏克蘭在冬季來臨前取得的軍事成果已達到美國的合理預期，眼下俄軍正在為冬季做準備，短期之內戰場難有根本性變化，恰好可為雙邊談判提供機會之窗，且烏克蘭可能無法持續獲得軍援支持，故建議烏方「見好就收」，同俄羅斯談判以鞏固收益。但這一主張遭到其他高級官員反對，認為急於和談只會為俄方提供整備時間，沙利文（Jake Sullivan）更指出，若美國展現促談姿態，將讓俄羅斯產生以下認知，「只要戰爭拖得夠久，急的將是美國」。

簡言之，俄烏戰爭之所以持續久持，除了俄羅斯不願停戰外，烏克蘭依附美國軍援、歐洲被美國綁上抗俄戰車、美國促談派無法成為主流皆是關鍵，中國當然能對俄羅斯發揮影響力，卻無法在美歐烏軍援鐵三角依舊牢固的情況下促成停戰和談，因為停戰必然涉及以下兩大關鍵問題：克里米亞與「公投入俄」四地的歸屬問題，以及烏克蘭要以何種形式與北約互動、進而獲得安全保障。上述問題即便烏克蘭願接受中國斡旋與俄羅斯談判，卻不可能完全不跟歐美當中任一方溝通；若中國提出比前述12點立場文件更具體的和談方案，但沒有明確主張俄軍必須撤出烏克蘭全境、又沒有先跟歐美當中任一方取得共識，將容易陷入「逼烏克蘭割地」的輿論劣勢，即便歐美精英應也有人如此認為卻不敢宣之於口。

而從眼下態勢來看，美歐烏的軍援鐵三角並非沒有改變空間。首先是美國一方，雖有不少分析嘲諷烏克蘭正在成為俄羅斯的「當代阿富汗」，但由歷史視角來看，美國的軍事援烏政策，也在一定程度上重蹈了越南與中東的覆轍，即其內部早有聲音主張見好就收，卻受政治正確、派系博弈影響，逐漸走向歹戲拖棚的雞肋情境，最後在無力改變當地戰略態勢、內部反戰聲浪洶湧、選舉考量的四面楚歌下，勉強用現實主義話語狼狽退場。

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）2023年2月20日突然現身烏克蘭首都基輔（Kyiv），會晤烏克蘭總統澤連斯基（Reuters）

如今的烏克蘭正在重複上述套路：美國軍援雖給了烏克蘭苦撐力量，卻不足以讓其將俄軍逐出領土，俄羅斯也沒有因為戰事久持而爆發顏色革命，美國內部則伴隨2024年總統大選將近，漸有共和黨政治精英呼籲「把資源用在美國本土」，例如特朗普（Donald Trump）與德桑蒂斯（Ron DeSantis）。在俄羅斯採取戰時高壓政治、堡壘經濟體制，鐵了心要打消耗戰的態勢下，拜登（Joe Biden）政府直面「如何退場」的壓力愈發沉重，近來美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）的倒閉危機持續發酵，無疑會加劇上述辯論與張力，如此一來促談派或有機會成為主流，規劃停火談判的相關流程，當然其考量重點還是止損美國顏面與民主黨選情，以及如何在戰後牽制俄羅斯，而不是烏克蘭的國家利益與民生福祉。

至於烏克蘭的自主談判意識、歐洲的獨立促談力量，當然也有發揮空間，只是因為美國過於勢大，其恐怕要在一定程度上「借力使力」。首先是烏克蘭，由於內部反俄民意高漲，加上在兩次顏色革命後，其已是被美國高度宰制的國家，要排除美國直接接受中國斡旋，恐怕在現實上相對困難，但若其展現出有意接受中國斡旋的姿態，則可能促使美國內部發生辯論，讓華盛頓產生外交紅利不能被中國盡數奪去、自己從頭到尾都是被動的意識，在此狀態下，美國促談派可能有空間推動政府改變政策，下場與中國爭奪促談主導權，則烏克蘭的談判意志得以展現。

歐洲亦是此理，如若德法等國家表現出認可中國斡旋、並有意參與的姿態，可能會讓美國產生「失去歐洲」的危機意識，從而改變其軍事援烏的政策，下場爭奪促談主導權。當然歐洲比起烏克蘭更有本錢直接加入中國發起的斡旋，借力使力的需求較小，而若歐洲跳過美國直接呼應中國斡旋，烏克蘭借力使力的成功機率便更大，因為在針對俄佔地歸屬、戰後如何與北約互動上，歐洲國家也有一定話語權，且美國不會坐視自己從頭到尾被排除在外。

當然，習近平訪俄不會只與普京談論烏克蘭議題。以能源場域為例，中俄正在加快推進「中俄遠東線路天然氣管道專案」，俄羅斯政府已在1月30日公布通過遠東線路對華輸送天然氣的政府間協議草案，其中提到中俄兩國鼓勵在遠東線路的天然氣貿易中多使用本國貨幣，顯然有意試行盧布與人民幣結算兩國能源貿易的機制。此次習近平出訪，除了在烏克蘭戰場軍援俄羅斯這一紅線不會觸碰外，基本上中俄從貨幣、軍事、經貿、能源、政治到遠東開發等各場域的合作升級，都相當值得期待。俄烏戰爭雖涉多重議題、利益複雜，卻必然要以談判結束；不論中國的勸和促談能發揮何種效果，中俄關係都將全方位遞進，成為中國外交的重要核心，以及世界秩序多極化的重要支柱。

中國得以斡旋沙特與伊朗復交，除了經貿影響力外，還有什麼關鍵？ 兩國都願意接受既成事實，且美國沒有干擾空間。 如果中國要斡旋俄烏衝突，除了兩國必須面對現實外，還需哪一條件的支援？ 美國、歐洲、烏克蘭當中，至少要有一方改變現行立場，美歐烏的軍援鐵三角結構必須有所鬆動。

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