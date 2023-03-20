解讀北京促成沙特與伊朗恢復邦交

北京順利促成利雅德與德黑蘭重建外交關係，不但讓國際社會跌破眼鏡，更由此展現出中國逐漸提升的全球影響力。

對北京來說，本次雖有具體斬獲，但此種成果仍存在繼續努力擴展的空間。



作者：中華戰略學會資深研究員張競

沙特阿拉伯與伊朗交惡多年，其中並不如外界所想像，僅限於伊斯蘭遜尼派和什葉派間教義矛盾，更重要因素其實是基於世俗世界之地緣戰略與國家安全算計。但在如此長久政治對立關係冰凍架構下，能夠讓雙方願意擱置爭議重建關係，北京確實顯現出大國外交實力與風範。

觀察此項外交和解，可有下列五點認識：

首先是證明北京確實具備大國外交實力，這不但需要相當程度之綜合國力作為後盾，更要在當事國前通過政治誠信與外交威望考驗。就檢證北京外交實力來說，有些無法輕易認知之抽象資產，倒真是在此次促成雙方和解過程中得以顯現。

促成沙特與伊朗恢復邦交，展現出中國逐漸提升的全球影響力。(Reuters)

其次就要談到北京投注此項外交調停工作，充分證明中國對於涉入中東問題亦有意願，所以才會出面來化解雙方矛盾，並且協助改善雙方關係。促成利雅德與德黑蘭重建關係，絕對不會是簡簡單單之平坦路途，整個過程必然要勞心勞力，折衝樽俎來往傳話也會相當辛苦，但確實由此可證明北京涉入調停意願相當堅定。

再者就要思考中國仰賴中東地區提供支援其經濟民生運作所需能源，因此中東地區和平穩定對於維繫能源供應來說，重要性毋庸置疑。由於利益是對外政策重要驅動因素，直接影響推動政策之意願，因此從前述北京願意協助斡旋利雅德與德黑蘭重建關係，其實就證明雙方建構穩定往來關係，降低衝突風險，確實是事關北京重大國家與外交利益。

此外，從北京在全球社會毫無預警前提下，主動調停沙特阿拉伯與伊朗雙方重建關係，可以認識到北京面對國際社會，所作所為確實具有主導性，關注議題與運作進程更有自主性，絕對不是依據其他強權所設定的議程而隨之起舞。從北京近年來斡旋朝鮮半島對話溝通，推動起草南中國海行為準則，更顯現外交政策具有高度自主性與強烈堅定政治意志。

中國近年在中東地區之外交影響力不斷提升。(Reuters)

同時就調停德黑蘭與利雅德重建關係來說，北京更證明能為華盛頓所不能為；儘管這未見得是刻意要與美國互別苗頭，但卻很殘酷戳破華盛頓並無滴水不漏，全面主導所有國際事務之地位與能力。這對於提醒華盛頓不要動輒以單邊主義蠻幹到底來說，更是毫不客氣賞上又響又脆的耳光！

最後除前述五點認識之外，此次北京所達成之外交成果，亦讓全球注意到，美國情報部門對中東局勢掌的握能力，顯然出現疏漏跡象。因此華盛頓必然會積極檢討對於沙特政界情報的佈置：為何能讓利雅德高層、讓整個外交決策與作為過程，對美國瞞天過海。

此種情報失誤，會讓美國國安體系感受到強烈威脅感，同時會讓美國更積極投入掌控中東局勢與情報搜集任務。

總而言之，對北京來說，本次雖有具體斬獲，但此種成果仍存在繼續努力擴展的空間。

北京未來能否維護既有成果，繼續提升在中東地區之外交影響力，仍然值得繼續觀察解析。

本文獲《聯合早報》授權轉載

