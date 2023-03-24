王毅晤新西蘭外長：讚賞新方客觀友善看待中國發展

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅3月24日在北京會見訪華的新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta），他表示新方能夠客觀友善看待中國發展，奉行務實積極對華政策，中方對此表示讚賞。



據中國外交部指，王毅說中新雖然歷史文化、社會制度不同，但始終互相尊重、互相欣賞、互相信任，雙邊關係長期走在中國同西方發達國家關係前列，新方能夠客觀友善看待中國發展，奉行務實積極對華政策，中方對此表示讚賞。

他指中方視新方為重要合作夥伴，對中新關係的確定性、穩定性充滿信心。

王毅指中國14億人口整體邁進現代化將徹底改變人類發展進程，將為包括新西蘭在內的世界各國帶來新機遇，中新合作大有可為，雙方要用好中新自由貿易協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動經貿合作提質升級，共同打造新增長引擎，共同維護產供鏈穩定暢通，維護貿易投資環境公平開放。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）3月24日在北京會見訪華的新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta，左）（中國外交部）

中方引述馬胡塔指，樂見中國確立的宏偉目標，對華關係對新十分重要，新方期待同中方加強高層交往，深化各領域合作，創造更多「第一」，打造下一個50年更加成熟的新中關係。

雙方就南太合作交換看法，認為應共同促進地區和平穩定繁榮。

談烏克蘭問題

雙方還就烏克蘭危機交換意見，王毅稱當務之急是停火止戰、恢復和談，也是大多數國家的共同願望，符合國際社會的共同利益，中方將繼續為推動政治解決發揮建設作用。

馬胡塔表示，和平與繁榮是各方期待，新方主張遵循國際法精神，支持通過對話政治解決爭端。