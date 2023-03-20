新西蘭外長3月22日至25日訪華　馬胡塔北京晤秦剛

新西蘭政府3月20日公布，該國外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）21日啟程前往中國訪問。她將到訪北京，與中國國務委員兼外長秦剛會面。中國外交部亦已公布馬胡塔22日至25日訪華。



這將是新西蘭的外長自2019年以來首次訪問中國。

馬胡塔稱，這是新中兩國相互放寬新型冠狀病毒感染（COVID-19）入境檢疫措施之後的行程。

新西蘭1月4日底宣布不再對來自中國的旅客實施強制檢測，他們也不用提供出行前核酸檢測陰性證明。中國在2月底宣布，3月1日起允許包括新西蘭在內多國赴華人士以抗原檢測（包括用試劑盒自測）替代核酸檢測。此外，航空公司也不再查驗登機前核酸檢測陰性證明及抗原檢測結果。

APEC：圖為11月10日，新西蘭外交部長馬胡塔在首都惠靈頓主持APEC會議。（Reuters）

馬胡塔說，「新西蘭與中國的關係是我們最重要、最複雜、最廣泛的關係之一。去年我們慶祝兩國建交50周年。中國是新西蘭經濟復甦不可或缺的一部份，但我們的關係更廣泛——跨越文化、教育和體育聯繫。我打算討論兩國合作的領域，如貿易、人氣候和環境等問題。我將繼續倡導反映新西蘭利益和價值觀的做法和結果，我還打算提出新西蘭對主要地區和全球安全挑戰的關切。」

馬胡塔在聲明中指出，她將向秦剛提出該國對關鍵安全挑戰的關切，包括「俄羅斯非法入侵烏克蘭」，也為人權議題發聲。

她稱這次訪問提供一個在廣泛領域進行建設性討論的機會。

她在為期兩天訪問行程中，將與雙邊關係的一系列利益攸關方進行接觸。她還將與商界領袖聯繫，並與女性領袖舉行早餐圓桌會議。