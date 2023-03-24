法國政府禁公務員工作手機使用TikTok

法國禁止公務員在工作手機上，使用中國短視頻平台抖音的海外版TikTok。



路透社報道，法國公務員部長格里尼（Stanislas Guerini）星期五（3月24日）發推文說：「為了確保我們的行政部門和公務員的網絡安全，政府已決定禁止公務員的專業手機使用TikTok等娛樂應用。」他補充說，這幾個星期，法國的幾個歐洲和國際合作夥伴都採取措施，限制或禁止行政部門下載和安裝TikTok應用。

格里尼說，娛樂性質的應用不具備足夠的網絡安全和數據保護機制，因此無法安裝在行政部門的設備上。他說，這項禁令立即生效，政府服務部門將監督情況。

西方政府和機構這幾個星期皆禁用TikTok，包括英國和新西蘭議會，以及荷蘭和比利時政府。上月底，歐盟委員會和理事會以網絡安全為由禁止員工手機使用TikTok。

TikTok首席執行官周受資星期四（23日）向美國眾議院能源和商務委員會供證時承認，在中國的TikTok員工仍可查詢到一些美國數據，但他也介紹了TikTok的一項計劃，稱這將確保TikTok的美國數據處在中國可及的範圍之外。周受資強調，TikTok「不會應中國政府的要求推廣或刪除內容。」他也向委員會和所有用戶保證，「我們將確保（TikTok）不受任何政府的任何操縱」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

