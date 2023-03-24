TikTok周受資赴美國會遭議員輪番圍攻　聽證會5重點一覽

美國兩黨以國家安全為由，尋求禁用中國字節跳動旗下的短片分享應用程式（App）TikTok（抖音海外版），TikTok行政總裁周受資3月23日在美國國會聽證會作供，遭議員輪番「圍攻」。綜合美媒23日所指，是次聽證會有5個重點。



以下是聽證會的5個重點：

● 美方對TikTok「立場堅定」

周受資23日出席美國眾議院能源和商務委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會，能源和商務委員會主席、共和黨籍眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）一開始便對周受資說：「你的平台應被禁用。」

周受資在聽證會期間一再反駁指，字節跳動不是中國或任何國家的代理人，而是一間私人企業。他否認字節跳動在從事間諜活動，並指「間諜活動」的說法不正確。他強調TikTok從沒應中國政府要求推廣或刪除內容，且平台正盡一切努力確保其逾1.5億名美國用戶的安全。他說中國政府從沒索取TikTok的美國用戶數據，他沒看到證據顯示這情況正發生。

美媒23日稱，雖然周受資多次強調TikTok不是中國政府的分支機構，但這說法看來被置若罔聞。報道指，多名議員在聽證會期間打斷他發言，並指他們完全不相信他。

周受資：TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會。（Reuters）

● TikTok強調做法與美企相同

美國國會議員在聽證會上加倍努力地提出問題來質疑TikTok收集數據的方式。周受資表示，很多與TikTok同行業的企業，包括美國企業，也經常收集有關數據。

周受資稱：「對於我們收集什麼數據，我們致力於對用戶保持非常高的透明度。我不相信我們收集的數據比同行的大多數成員多。」

● 議員質疑TikTok對兒童影響

在聽證會上，議員多番提到「國家安全」、「對兒童影響」，多名國會議員主張要留意TikTok對兒童的影響。

羅傑斯批評，有用戶在TikTok開設帳戶後僅幾分鐘，平台便已展示不當內容，這些內容包括可能會導致用戶傷害自己以及患上飲食失調、鼓勵用戶參與危險甚至危及生命的挑戰。民主黨籍眾議員帕隆（Frank Pallone）指，TikTok提供的內容加劇兒童的情緒壓力。

共和黨籍眾議員拉塔（Bob Latta） 稱，曾有一名10歲女童因仿效平台的「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）而死亡。拉塔表示，TikTok不應受到《通訊傳播正當行為法》（Communications Decency Act）第230條的保護，它通常賦予網絡平台內容一定豁免權。

周受資：TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會。（Reuters）

● 議員沒興趣聽周受資發言？

民主黨籍眾議員卡德納斯（Tony Cárdenas）批評周受資在聽證會上作出的回應是轉彎抹角的，很多回應都有點含糊，他不是直接回答是或否。卡德納斯指周受資與Facebook母公司Meta的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）一樣「擅長與文字共舞」，即擅長「語言偽術」，令他想起美國演員兼舞蹈家佛烈雅士提（Fred Astaire）。

美媒23日稱，TikTok則指國會議員根本沒興趣聽周受資的回應。英國廣播公司（BBC）23日指，很多國會議員在聽證會上追問中國對TikTok的影響力有多大時，幾乎沒讓周受資發言。

● 華府加強反對TikTok

美媒23日認為，美國聯邦政府官員看來已加強他們反對TikTok的立場。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾在眾議院外交事務委員會上說，他不知道僅令TikTok從字節跳動剝離是否已足夠。他23日說，TikTok對美國國家安全構成威脅，必須採取行動阻止。

美國財政部23日表示，除非他們已確定交易不涉及任何未解決的國家安全憂慮，否則不會批准任何交易。但財政部的聲明沒具體提及TikTok。