TikTok聽證會︱專家：周受資已盡力　惟未改變議員禁用TikTok決心

社交媒體TikTok總裁周受資星期四受美國議員苛刻的質詢，學者認為，他已經盡力解答TikTok面對的指控，但沒能緩解美國議員既定的疑慮，反而堅定他們要禁用TikTok的決心。



周受資在當地時間3月23日出席美國眾議院能源和商務委員會聽證會，就TikTok的數據隱私、與中國政府的關係，和不利兒童健康的內容等問題作答。

美國喬治城大學法學院教授詹德爾星期五3月24日表示，周受資已「盡己所能」緩解美國議員的擔憂，他堅持TikTok從未與中國政府共享信息，也沒有應中國當局的要求刪除或審查信息，但他發現議員們「不准備接受這些說法」。

佐治亞理工大學公共政策學院學者庫爾比斯說，周受資多次嘗試解釋TikTok如何處理複雜的內容審核，以及在運行像TikTok這樣大的平台時如何做出安全決策，「然而，他很少有機會具體說明。」

兩名學者都說，儘管周受資詳細解釋，但一些委員會成員仍然持懷疑態度，稱TikTok母公司字節跳動或中國政府仍然能夠獲得數據。

庫爾比斯感覺到聽證會的重點不是理解TikTok的運作，「更多是展現政治姿態和獲取政治得分」。詹德爾也說，國會議員「試圖利用聽證會來表達觀點」。

不過，一些分析員認為，周受資的證詞加強了美國議員的論點，即TikTok構成威脅。

市場研究公司Insider Intelligence首席分析員恩伯格說，供證「實際上強化了美國議員們的論點，即TikTok對美國國家安全和年輕人構成威脅」。

美國投資研究機構CFRA Research分析師季諾說，周受資沒有說任何話來緩解人們的擔憂，那就是擔心中國政府會獲取敏感的TikTok數據。

TikTok在美國有1億5000多萬用戶，許多議員擔心它會與中國政府分享用戶數據。周受資強調，TikTok正盡一切努力，確保美國用戶的安全。他向委員會和所有用戶保證，TikTok不會應中國政府的要求推廣或刪除內容。

美國政府最近禁止在官方設備使用TikTok，加上國會試圖通過立法禁用TikTok，似乎很快會在全美禁止使用這款應用程式。

路透社分析：TikTok禁令不太可能很快生效

庫爾比斯說，大多數委員對周受資的辯解表示懷疑，但他沒有感覺到禁止Tiktok的來勢有多大，可能是因為周受資強調了TikTok多樣化的用戶群，「更重要的是，他支持言論自由」。

庫爾比斯也說：「周受資在陳述中巧妙地提醒委員會，這種禁令在美國可能面臨的憲法挑戰。」路透社分析認為，TikTok禁令不太可能很快生效。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所主任賈弗說，美國憲法第一修正案保護美國人選擇社交媒體的權利，拜登政府要能夠證明他們不是以狹隘的方式來解決安全問題。 「美國政府還沒有證明已經做到這一點。我們懷疑它是否做到。而且，限制上億美國人每天使用的語音平台，將在廣泛地規範我們的數碼公共領域方面，樹立一個危險先例。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

