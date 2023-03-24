周受資赴美眾議院聽證會　強調字節跳動非中國代理人

美國兩黨尋求禁用中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版），TikTok行政總裁周受資3月23日出席美國眾議院能源和商務委員會的聽證會。在5個多小時的作證中，多名議員關注TikTok與中國母公司字節跳動的關係。周受資強調，字節跳動不是中國或任何國家的代理人，是一家私人企業。但他承認，在中國的字節跳動員工可以接觸到TikTok用戶數據，他亦持有字節跳動的股份。



聽證會上，多名議員關注TikTok與中國母公司字節跳動的關係。其中，眾議員尼爾鄧恩（Neal Dunn）質問，字節跳動是否應北京的要求監視美國人，以及字節跳動的中國團隊是否計劃使用TikTok監控特定美國公民的位置，甚至質疑字節跳動是否在從事間諜活動。周受資全面否認這些指控，並指「間諜活動」的說法不正確。

周受資在聽證會上，一再否認TikTok數據與中國政府有關，強調從未應中國政府要求，推廣或刪除內容，且該平台正盡一切努力確保其1.5億美國用戶的安全。他強調，能向眾議院委員會及所有用戶承諾，TikTok不會應中國政府的要求宣傳或刪除內容，也確保TikTok不受任何政府的任何操縱，該平台的程式也可嚴格篩選可能傷害兒童的內容。