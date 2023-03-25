李顯龍：新加坡中國關係非常好　與華建立互惠互利關係重要

撰文：房伊媚
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新加坡總理李顯龍接受中國央視新聞節目訪問，內容於3月24日播出。他稱覺得新加坡與中國的關係非常好。他表示，中國是區內最大的經濟體，與中國建立開放、可持續和互惠互利的關係非常重要。

李顯龍接受央視新聞節目《高端訪談》訪問。他指新加坡與中國的關係廣泛且涉及多個領域，兩國合作多年。他說新中兩國在1990年、也就是33年前建立外交關係，但其實兩國在建交之前就有多年的合作，所以互相了解。

他認為兩國有互信，能夠互相理解，雖然兩國有不同的看法，但雙方一起合作，推動實施實質的項目。

他說新加坡支持「一帶一路」倡議，因為新方認為這是中國提出的一個很好的舉措，中國在發展，中國在走向繁榮，中國在世界的地位愈來愈重要。他指「一帶一路」倡議在新方看來，是中國為地區發展作貢獻的一種方式，它助力中國融入這個合作和互相依存的區域網絡，互利雙贏，因此受到整個地區的歡迎。

他說地區發展需要基建設施，基建設施需要融資，中國具備這些能力，既能建設基建設施，又可提供融資，還可發展與該地區國家的經貿聯繫。

他表示，中國和東盟（ASEAN）之間，不僅僅是經濟聯繫，還涉及政治和安全議題，有一些問題需要推進，例如雙方正討論南海各方行為準則。他指要達成一致並不容易，但雙方一直在努力，希望取得更多進展。他稱東盟和中國之間的關係很好，雙方在非經貿層面的關係愈好，雙方經貿關係就會愈緊密，反之亦然，如果雙方能有良好的經貿往來，就更有動力去解決其他問題。

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