李顯龍：2023年局勢不穩　中國從疫情中復蘇速度是未知數

新加坡總理李顯龍12月31日稱，展望未來，俄烏戰爭形勢不容樂觀，中美緊張關係將持續，歐美國家也可能陷入經濟衰退。他指中國能多快從新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情中復蘇，還是個未知數。他說雖然前方烏雲籠罩，但只要新加坡能如同應對疫情般齊心協力，抓住機遇，就會守得雲開見月明。



李顯龍說：「在這樣的艱難時期，國人必須上下一心、團結一致，這是至關重要的。」

李顯龍在2022年的最後一天發表新年獻詞，回顧新加坡過去一年經歷的風雨，並展望未來一年的前景。

李顯龍說，中國能多快從疫情中復甦，還是個未知數，而歐美則有可能陷入經濟衰退，新加坡經濟也會受到影響。「因此，我們必須為未來的不確定因素做好準備。」

前方雖並非一片光明，但李顯龍以新加坡如何應對疫情為例，呼籲大家「敢於抓住機遇，就會守得雲開見月明」。

他指出，新加坡安然地走出疫情，從而變得更加堅韌。所採取的應對策略，也提升了新加坡的國際地位，引起企業和個人對新加坡的興趣，希望來新加坡和本區域落戶。

「我們要把握機會，歡迎具有潛力的投資和各地人才到新加坡發展，也要提升自身的技能與實力，邁向區域和全世界，去追逐我們的夢想。只要我們同心協力，就能為新加坡和全體國人打造更光明的未來。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

