「摩爾定律」之父　Intel共同創辦人摩爾逝世終年94歲

美國半導體公司英特爾（Intel）及戈登與貝蒂．摩爾基金會（Gordon and Betty Moore Foundation）3月24日宣布，半導體業先驅、Intel共同創辦人摩爾（Gordon Moore）24日於夏威夷家中逝世，臨終時有家人陪伴在側，終年94歲。



摩爾1968年與兩名工程師一同創立Intel，1975年起出任行政總裁，凡事親力親為，終令全球逾80%個人電腦採用Intel Inside處理器。

他曾在1965年發表論文預料，由於科技進步，自集成電路發明以來，晶片上可容納的電晶體數量大約每年會增加一倍，後訂正為約兩年增加一倍，即著名的「摩爾定律」（Moore's Law）。

雖然近年多家半導體公司主張，隨晶片製造技術放緩，「摩爾定律」已不再適用，但Intel與競爭對手在論文發表後據此積極設定研發目標，晶片的性價比因而極速提升，大為推動電腦技術發展，改寫世界今日面貌。

摩爾亦在論文中預測，集成電路將催生家用電腦、汽車自動控制系統及個人便攜式通訊設備等「奇蹟」。當時仍是1960年代，離Apple首部iPhone面世足有40餘年。

全球最大晶片代工製造商台積電（TSMC）創辦人張忠謀對消息表示哀悼，又指隨着摩爾逝去，「我的半導體第一代共同奮鬥的朋友，已所剩無幾」。