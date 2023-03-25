德銀恐成下一間瑞信？　分析師認為不是

投資者猛烈拋售德意志銀行（Deutsche Bank）股份，它的違約保險成本飆升，令外界擔心它會成為下一間瑞信（Credit Suisse）。美媒3月24日稱，分析師認為德意志銀行不會成為下一間瑞信。



美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）3月10日倒閉，Signature Bank在3月12日也因有類似系統式風險而被接管。瑞信也出現財務危機，瑞銀（UBS）同意收購瑞信。這些事件引起投資者對全球金融系統健康情況的憂慮。

德意志銀行違約保險成本飆升。《華爾街日報》3月24日稱，投資者猛烈拋售德意志銀行股份，令其股價一度下跌15%，為連續第三個交易日走低。外界擔心它會成為下一間瑞信。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月24日報道，分析師認為德意志銀行不會成為下一間瑞信，因為德意志銀行的償付能力以及流動性沒出現令人擔憂的情況。

報道指，德意志銀行為降低成本以及提高盈利能力，近年已斥資數十億歐元進行重組。它其後在2022年全年獲利達50億歐元，與前一年相比，增加159%。

報道提及，在2022年底，德意志銀行的普通股權一級資本比率（CET1）為13.4%，其流動性覆蓋率為142%，而它的穩定資金淨額比率為119%。