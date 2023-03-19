SVB矽谷銀行｜美媒：第一公民銀行正考慮收購SVB

矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在今年3月9日暴露巨額虧損，其後更增資失敗。3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。