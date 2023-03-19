SVB矽谷銀行｜美媒：第一公民銀行正考慮收購SVB
撰文：張顥庭
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美媒3月18日引述消息稱，美國銀行集團First Citizens BancShares正考慮收購已破產的矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）。
路透社18日引述彭博社報道，據消息人士稱，First Citizens BancShares正評估矽谷銀行報價。此外，至少另有一名有意收購者。
報道稱，First Citizens BancShares與矽谷銀行均無回應有關消息。
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美國矽谷銀行是什麼來頭？
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）（SVB）是一家美國大型商業銀行，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。該行是矽谷本地存款最多的銀行。
矽谷銀行最近到底發生了什麼事？
矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在今年3月9日暴露巨額虧損，其後更增資失敗。3月10日，美國監管機構關閉矽谷銀行，並由美國聯邦存款保險公司接管銀行存款，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件。