內地網民熱議泰國旅遊安全問題　中國駐泰使館：維護公民權益

中國駐泰國大使館3月25日就網上流傳泰國旅遊相關影片及言論發表回應，強調駐泰使館會同泰方保持密切溝通，維護中國公民在泰安全與合法權益。據內地傳媒22日報道，「泰國旅遊安全」成為網絡話題，登上微博熱搜。



使館表示，已注意到社交媒體上出現的所謂在泰旅遊存在嚴重安全風險的影片，也注意到泰國政府、旅遊主管部門和駐華外交機構的澄清，泰國是中國的友好鄰邦，泰方對中國遊客來泰旅遊非常重視，從各個方面進行努力，為中國遊客提供安全的環境和舒適良好的旅遊體驗。

使館強調，會與泰方旅遊安全主管部門保持密切溝通和聯繫，將一如既往、不遺餘力地維護中國公民在泰安全與合法權益。

內地傳媒22日報道，泰國旅遊的安全問題成為網絡話題，例如21日泰媒報道有3名泰國警察涉嫌綁架中國男子被捕，引起網民討論。同樣在3月又出現網絡傳言，指有泰國男模餐廳為犯罪集團，會佈下陷阱，女性入內有可能遭拐賣，泰國駐華使館23日指要澄清有關旅遊不安全的內容與評論的誤解，又稱「對假新聞和不實評論說不」，強調泰國重視中國遊客旅遊安全。

據內媒指，多名被指失蹤的網紅隨後也相繼在網上報平安。