中國造船產業鏈能力提升　華企1月取得全球所有汽車運輸船訂單

全球汽車運輸船訂單增加，中國造船企業更取得全球1月份的所有汽車運輸船訂單。央視網3月25日稱，這顯示中國製造產業鏈能力的整體提升。



央視網3月25日稱，汽車運輸船以前是比較小眾的船型，以前每年的訂單只有2至3艘，但自2022年起訂單量暴增。在2022年，全球的汽車運輸船訂單達74艘；在2023年1月，全球的汽車運輸船訂單達17艘。

報道指，中國汽車進出口量增加，導致企業對汽車運輸船的需求量大增，是其中一個令汽車運輸船訂單量上升的原因。中國2022年的汽車出口量達311萬輛，超越德國成為僅次於日本的全球第二大汽車出口國，而且進口到中國的汽車數量也增加最少3至4倍。這令企業需購買更多汽車運輸船來運送汽車。

報道稱，在2023年1月，全球的汽車運輸船訂單有17艘，這些訂單全部都由中國造船企業取得。內文提及中國造船企業之所以能取得這麼多訂單，是因為他們有提升造船技術，而且能根據用戶的特點來訂制船型。

有中國造船企業表示，他們用全數碼模型來設計船型結構，以及在以前製造多種高技術含量船型的過程中已突破包括薄板加工、滾裝精度控制、雙燃料在內的技術難題，取得「技術儲備」。