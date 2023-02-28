蘇聯品牌「復興」做電動車：俄羅斯振興汽車業得靠中國？

2月最新數據顯示，在西方國家制裁和全球汽車製造商撤離下，俄羅斯國內汽車產量去年大跌67%至1991年蘇聯解體以來最低。該國去年的汽車銷量可能更是首次跌破100萬輛。

有見及此，俄羅斯去年開始重新出產20多年前經已停產的蘇聯品牌「莫斯科人」（Moskvich）汽車，不過，背後離不開中國企業支持。



莫斯科希望透過接收法國汽車製造商雷諾（Renault）因西方制裁下放棄的空置車廠，在安徽江淮汽車集團（JAC）幫助下，採用來自中國的零件及設計重生投產。

作為蘇聯時代國產品牌的「莫斯科人」，當年車廠生產的最後一款汽型是簡陋的柴油汽車——Moskvitch 2142 系列（1997-2002年） ，但公司在2002年宣告破產後便沒在推出新車型。

去年底，「莫斯科人」推出Moskvich 3，採用了全新設計風格，外貌酷似江淮汽車的思皓X4 SUV車型，配備合金輪圈、LED狹縫頭燈和大型中央觸摸屏顯示屏。Moskvich 3不僅採用了中國汽車的設計，連汽車工程和平台、零部件也來自中國，並同步推出電動車版本Moskvich 3e，首批汽車已於去年12月上市銷售。

自去年2月俄烏戰事爆發後，俄羅斯汽車行業在西方國家實施的製裁重壓下舉步維艱，一眾西方汽車品牌更大舉從俄羅斯汽車市場撤出，導致相關產業的供應鏈中斷，嚴重限制了外國製造零部件的使用。其中，法國雷諾將其在俄羅斯的工廠，以1歐元的價格象徵性售給俄羅斯國有企業，但保留6年的回購權。同類的情況也發生其他外國車企，包括日本的日產（Nissan）車廠，同樣以象徵式價錢轉讓予俄企。

Moskvich 3的外觀，被指酷似江淮汽車的思皓X4 SUV車型。(Reuters)

由於俄羅斯本身的商用汽車產業（不包括重型車）並不發達，沒有具競爭力的自家品牌，故一直依賴外國品牌支撐汽車製造業發展。在西方品牌紛紛退出下，俄羅斯除了依靠中國品牌的投資，也急需復興本地品牌。

Moskvich 3於去年啟動生產後，全年產量僅有600輛，而莫斯科當局的產量目標高達10萬輛，部份為電動車型，將為當地提供4萬個就業機會。然而，這仍遠低於一般外資車廠平均高達30萬輛的產量水平，更大大落後於Tesla上海車廠每週生產2.2萬輛汽車的規模。

有市場分析師預測，俄羅斯今年的國內新車銷量將從去年的68.74萬輛增加至約80萬輛，但仍低於2021年逾160萬輛的水平。為了應付國內需求，俄羅斯除了引進中資車企的投資和合作，亦已簽署協議從伊朗進口價值3億美元的汽車。

俄羅斯有意在西方車廠撤出下，復興蘇聯時代的汽車品牌。(Getty)

國民轉用二手車 重創汽車業

據俄羅斯汽車經銷商協會（Russian Auto Dealers Association）的數據，60個各國汽車品牌中如今只有14個仍然活躍於俄羅斯巿場，當中只有3間是俄羅斯企業，其餘皆為中資。中國汽車目前佔市場銷量的30%以上，是去年初的三倍多，預計今年的比例將達到40%左右。該協會又稱，假如俄國汽車生產停滯不前，中資汽車製造商的銷量最終可能佔總銷量的70%之多。

雷諾去年將其在俄羅斯的工廠，以1歐元的價格象徵性賣給俄羅斯國有企業。(Getty)

由於當地新車產量驟降、價格飆升，不少買家因此轉向更便宜的二手車。分析機構Autostat的數據顯示，雖然二手車的開支增長了14%，惟由於通脹推高物價格及降低生活水平，去年新車和二手汽車的總體支出下降超過15%。這使得二手車佔所有汽車銷量的近四分三，高於2021年的55%。

有購買二手車的俄羅斯居民表示：「我更喜歡西方製造的汽車，而不是國產或中國製造的替代品。」去年12月，他買了一輛捷克品牌Škoda的二手車，價錢為250萬盧布（約26.14萬港元），較一年前貴約100萬盧布（約10.45萬港元），但仍較全新汽車便宜100萬盧布。不少俄羅斯人坦言：「新車如今已成富人的專利」。

Autostat行政總裁Sergei Udalov指出：「隨着二手車價格上漲，資金流入二手車市場，新車市場的結構也發生了明顯的變化。本地品牌和價格在200萬盧布（約20.78萬港元）以上的中國汽車仍在其中，但高端品牌幾乎絕跡。」其中，日本的二手車最為俄羅斯巿場歡迎。

過去一年，不少俄羅斯轉而購買二手車。(Getty)

據聯邦統計局（Rosstat）的數據，俄羅斯的汽車工廠於去年僅生產了45萬輛汽車。業內人士估計，今年的新車銷量將僅恢復12%，「要完全恢復到戰事爆發前的水平仍需要數年時間，或不會早於2025年發生」。

中國對俄經濟愈發重要

作為全球最大的大宗商品買家和金融技術強國，中國不但在汽車產業上支撐俄羅斯。據中國海關數據，中俄貿易總額在去年創下歷史新高，增長30%至1900億美元（約1.49萬億港元）。其中，兩國能源貿易自戰爭爆發以來更是顯著上升。自去年3月起至12月，中國從俄羅斯購買了價值506億美元（約3,971億港元）的原油，同比增長45%；煤炭進口激增54%至100億美元（約785億港元）；包括管道天然氣和液化天然氣在內的天然氣採購量猛增155%，達到96億美元（約754億港元）。

王毅日前重申，將為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。(Getty)

除能源外，俄羅斯還花費數十億美元從中國購買機械、電子產品、賤金屬、車輛、船舶和飛機。莫斯科國立國際關係學院（Moscow State Institute of International Relations）副教授Anna Kireeva表示：「中國的工業能力是任何其他主要生產國無法匹敵的」。

01影片：五分鐘回顧一年俄烏戰爭

據市場研究公司 Counterpoint 的數據，在電子消費領域，2021年底中國品牌約佔俄國智能手機市場的40%，去年底，中國品牌以近95%的市場份額壟斷了相關行業。

日前，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京會面。王毅強調中方願同俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。由此可見，中國未來對俄羅斯的經濟影響的重要性必將日益重要，但無可否認，中國對俄羅斯的出口仍不足以抵消與歐洲貿易量下降，俄羅斯必須擴大與其他國家的合作。尤其是俄烏戰事未止，對中國形成長久依賴，對俄羅斯也未必是好事。