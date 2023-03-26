TikTok被指充斥毒品內容　周受資回應疑暗指美國「無王管」

TikTok行政總裁周受資3月23日現身美國眾議院委員會，就該應用程式引申的問題接受跨黨派議員長達5小時的質詢。他除了為TikTok的用戶私隱、母公司字節跳動（Bytedance）與中國之間關係解畫外，平台上出現毒品相關片段亦是其中一個重點。



肯塔基州（Kentucky）共和黨籍眾議員格思里（Brett Guthrie）在聽證會上提出，TikTok的使用條款列明禁止與毒品相關描述、推廣或交易，但仍有不少違反有關規定的片段，而且吸引數以萬計的瀏覽量。

格思里以2020年導致一名年輕人喪生的治療過敏藥挑戰事件為例，指為甚麼TikTok在美國的平台出現宣傳毒品的片段，周受資回應稱任何違反TikTok指引的內容都會被刪除，並提到公司有4萬名員工與電腦處理演算法，偵測涉及販毒的內容與關鍵字。

對於中國的抖音似乎更有效阻止類似內容公開，而美國卻無法做到時，周受資認為TikTok主要內容都是有趣、具娛樂及資訊性，但它與其他美國的科技企業面對同樣的挑戰。

周受資指出，TikTok受到營運國家現狀影響，並稱新加坡在打擊毒品問題上有嚴格法律。《紐約時報》提到，周受資的弦外之音是將矛頭指向美國國會，認為對方沒有通過嚴厲的相關法律，導致科技企業無所適從。