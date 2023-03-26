龍捲風吹襲美國南部　密西西比州至少23人喪生

美國南部3月24日遭受惡劣天氣影響，有強勁龍捲風吹襲當地，多個地方的建築物受損及停電，其中在密西西比州（Mississippi）就有最少23人死亡，當地更有城鎮遭夷為平地。



天空新聞（Sky News）及路透社25日報道，美國南部密西西比、阿拉巴馬（Alabama）及德州（Texas）被風暴侵襲，並出現大小與高爾夫球相近的冰雹，當局警告民眾生命可能受到威脅，呼籲龍捲風路徑內的民眾留在安全地方暫避。

密西西比州西部小鎮、人口只有200人的銀城（Silver City）及約1700人居住的羅靈福克（Rolling Fork）遭龍捲風蹂躪，受影響範圍長達超過160公里。當地傳媒的片段顯示，整個城鎮的房屋變成頹垣敗瓦、樹木折斷、汽車被吹倒。羅靈福克鎮長沃克（Eldridge Walker）表示，該鎮有最少12人喪生，而整個城鎮基本上已被消滅，不過大家仍保持韌性，承諾會重建。

密西西比州緊急事務管理署證實，截至25日，當地有23人死亡、4人失蹤及數十人受傷，並估計有關數字或會上升。而當局同時已經開放臨時收容中心，安排無家可歸的民眾暫住。

報道提到，龍捲風橫掃密西西比州後並沒有減弱，以時速113公里迫近阿拉巴馬州。總統拜登（Joe Biden）形容情況痛心，同時承諾聯邦政府會提供必要協助。