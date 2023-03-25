連刺同學114刀致死　美國16歲少年一級謀殺罪成判囚終身

遭連刺114刀死亡，在2021年轟動美國一時的拉拉隊少女謀殺案在3月24日審結，疑犯16歲少年富奇（Aiden Fucci）被判處終身監禁。



案件發生在2021年5月，當年14歲的富奇與13歲少女貝利（Tristyn Bailey）發生爭執，富奇後把貝利帶入一個無人的地方，並將其殺害，途中用刀刺傷她114刀。案發後富奇假裝對事件不知情，更在社交平台上載自拍照問道「是否有人看見貝利？」，但很快他被警方鎖定，緝捕歸案。

圖為2021年Tristyn Bailey被殺後的報道，13歲的他被年僅14歲的富奇殘忍殺害。（firstcoastnews Youtube截圖）

警方原控以二級謀殺，但在發現事件嚴重性後改控一級謀殺。案件審至2023年2月，富奇承認犯罪，佛州第七巡迴法院在3月24日宣判，富奇一級謀殺罪成，判處終身監禁。

佛州雖有死刑制度，但考慮富奇未成年不會判處死刑，但一級謀殺刑期由40年起，結果富奇被判終身監禁。根據佛州法律，被判處終身的囚犯在服刑25年後可獲刑期覆核，這意味富奇最快獲釋時已年達40以上。

在庭上，父親Forest Bailey代表家人感謝法院判決。貝利的胞姊（Alixis Bailey）將114顆青色寶石放入一個玻璃瓶，每放一顆代表富奇刺傷她妹妹一次，並稱富奇奪走了他們的一切。