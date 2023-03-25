冰雹︱印度也落雹　農作物毀+飛機鬧空中驚魂　西班牙曾爆命案

香港天文台3月25日兩度向市民發出提醒，指本港或受冰雹影響，之後在港島西灣河拍攝到冰雹畫面。事實上在本港以外，印度數天前也出現「冰雹雨」，但此也對當地造成問題，包括有大面積農地的農作物受破壞，又有航機出現「空中驚魂」。西班牙2022年更曾因冰雹而鬧出命案。



印度中部海德拉巴（Hyderabad）、南部卡納塔卡邦（Karnataka）等地之前在3月18日都出現冰雹報告，網絡湧現大堆民眾拍攝的影片與相片。

落雹不常見，引來當地民眾紛紛拍片，不過並非人人「興奮」，因落雹也會帶來實際問題，據印媒指，在南部卡納塔卡邦就有超過7,770公頃的農作物因冰雹和雷暴而受破壞，農民生計受打擊。

在中部海德拉巴，3月18日有靛藍航空（IndiGo）的航機飛赴當地機場時遭遇「冰雹雨」，結果機頭與擋風玻璃都有損毀，印媒形容是上演「空中驚魂」，幸飛機最後也安全降落。

西班牙「冰雹命案」

西班牙2022年8月曾不幸因冰雹而鬧出人命，當地落下直徑可達到10厘米的大冰雹，破壞屋頂、電線與玻璃窗，有一名20個月大的嬰兒遭冰雹擊中頭部，不治身亡。

事件中另有約50人受傷，有議員當時指「冰雹只下了10分鐘，但這是恐怖10分鐘。」

▼西班牙曾出現直徑10厘米的冰雹▼

根據香港天文台資料，落雹為罕見天文現象，本港過去10年僅錄得5次落雹報告，對上一次落雹為前年9月，在將軍澳尚德一帶。