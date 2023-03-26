飛機遇恐怖劇烈亂流　機艙天花板破裂食物滿布走廊畫面曝光

一架從非洲國家安哥拉飛往葡萄牙的客機3月23日遇上大亂流，在飛機劇烈搖晃之下，客艙到處都是餐點、飲料濺出所留下的污跡，食物、托盤等全都散落在走道上，甚至還有托盤卡在行李架上方縫隙中，至少10人受傷。



《每日郵報》報道，這架客機23日從安哥拉首都羅安達（Luanda，又稱：盧安達）起飛，前往葡萄牙首都里斯本（Lisbon），但就在升空後不久飛越鄰國剛果上空時，突然遇上超大亂流，劇烈晃動讓乘客機上餐點、托盤與餐具全都摔出去。

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依據影片，數排座位旁的走道上堆滿塑膠托盤與餐盒，到處都是食物、飲料殘留下來的污跡，客艙天花板甚至因此出現破洞與裂縫，甚至還有一個托盤卡在行李架上方縫隙中。這狀況讓機上乘客們嚇壞，一名男性乘客向媒體透露，他還以為這是他人生最後一次旅行。還有人說，他搭過200多次飛機，但從來沒有這麼害怕。

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這起事件造成8名乘客與2名機組人員受傷，需要醫療協助，外傳其中一名工作人員摔斷腿。TAAG安哥拉航空（TAAG Angola Airlines）表示，飛機在飛行7小時18分鐘後，於晚間8時37分降落在里斯本機場（Lisbon Airport），救護車與醫療隊被派往機場待命。

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