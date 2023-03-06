澳洲企業向烏克蘭供無人機抗俄　一看竟是「紙飛機」：殺傷力巨大

俄烏戰爭已持續超過一年，雙方每天都耗費大量武器，烏克蘭也不斷向世界各國求援，以確保烏軍在戰場上能夠有充份的武力能夠抗敵。



有消息報道澳洲有公司每月提供至少100架紙製無人機Corvo PPDS，用於運輸物資、偵察，以及投擲小型炸彈等。

稱能對敵人「帶來巨大傷害」 每架成本僅數千澳幣（點擊放大瀏覽）：

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根據外媒報道，這款紙製無人機是墨爾本工程公司SYPAQ所製造，是低成本、低消耗的無人機。

因為材質僅為有塗層的厚紙板以及固定機翼的橡皮筋，讓它的造價相當便宜，一架只需1000至5000澳幣，相當實惠。

由於造價低廉，在戰場大量使用也不會造成負擔，還可迫使敵人消耗昂貴的武器。而雖然便宜，但它的功能還是相當強大。烏克蘭駐澳大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）表示：「這真的很神奇，它確實能給敵人帶來巨大傷害。」

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報道中指出，這些無人機使用的指揮系統是軍用級制導系統，一經發射後，就無需再輸入指令，飛行距離可達120公里並且自行著陸。

SYPAQ公司的首席工程師羅斯奧斯本（Ross Osborne）介紹，他們花費了相當大的精力在設計上，以便非專業操作人員也能使用它們。

SYPAQ表示他們向烏克蘭提供相關無人機，原意是幫助烏軍在戰場運送醫療用品、食物和水；不過據烏克蘭方面反饋表示，這款紙製無人機還可被用來蒐集情報、監視和進行偵察任務。

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