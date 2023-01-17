兩飛機竟差點在紐約機場相撞 錄音曝光：空管員急得「爆粗」
撰文：聯合新聞網
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美國紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）1月13日晚間驚傳有2架飛機差點在跑道上相撞，目前美國聯邦航空管理局（FAA）已經展開調查。
衛報報道，這宗事件發生在當天晚間8點45分左右，一架準備飛往多明尼加的達美航空（Delta Air Lines）飛機沿著跑道加速起飛時，竟有另一架美國航空（American Airlines）班機在這時從正前方的跑道經過。
從曝光的空中交通管制員音檔中可以聽到他緊張地大喊「達美1943班機取消起飛許可！」，緊繃的情緒也讓他連罵好幾次髒話。
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達美班機最終減速並停了下來。據悉，2架飛機在距離最近時相距僅1000英尺（約304米）。美國聯邦航空局在聲明中表示「空中交通管制員注意到另一架飛機在起飛中的客機前面穿過跑道」。
達美班機上的一名乘客接受採訪時表示「機上出現瞬間的恐慌，引發機上人員的驚慌反應」，並稱「我感到腎上腺素激增，飛機上完全安靜，當飛機停下來時才鬆了一口氣」。
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美國國家運輸安全委員會（NTSB）15日也宣布正在調查這宗跑道入侵事件。
這架達美班機上有145名乘客和6名機組人員，事發後航班延期至14日上午。達美航空表示正在與當局合作進行調查，並在聲明中提到「客戶和機組人員的安全始終是達美航空的首要大事，對於給他們的旅行帶來不便和延誤，我們向他們道歉」。
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