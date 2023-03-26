前雷曼高層驚嚇預言：儲局再加息　還會有逾50銀行倒閉

雷曼兄弟控股公司前副總裁 Lawrence McDonald（麥克唐納） 週三（22日）語出驚人地表示，如果美國政府不解決結構性問題，聯儲局繼續加息，接下來可能還會有 50 多家銀行倒閉。



他更炮轟聯邦儲備局（Federal Reserve System；簡稱：聯儲局、Fed）主席 Jerome Powell（鮑威爾）「要嘛他不知道自己在幹嘛，要嘛他就是在說謊」。

前雷曼兄弟副總裁預言美國若持續加息，未來還會有50家銀行倒閉。（圖／翻攝自IG@convertbond）

矽谷銀行（SVB）及Signature Bank 等銀行倒閉，許多人歸因於利率飆升所致，然而聯儲局於美東時間22日再度宣布加息0.25厘。麥克唐納在被問到近期的銀行倒閉潮時表示，利率的飆升正在將數千億美元從區域銀行轉移到大銀行，除非解決結構性問題，否則這波衝擊接下來將可能導致50多家銀行倒閉。

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麥克唐納說，美國政府應該透過存款擔保來救助銀行，且聯儲局應減少加息，否則美國金融危機將會持續惡化。他進一步強調，聯儲局主席鮑威爾並沒有意識到加息對於美國地區銀行所造成的風險，鮑威爾甚至曾向他說美國銀行系統狀況很好，「要嘛他不知道自己在幹嘛，要嘛他就是在說謊，沒別的了」。

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