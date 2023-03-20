美國氣象主播直播突反白眼暈倒嚇呆同事　導演來不及停機

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯分台3月18日發生驚人的放送事故！



一名氣象主播在直播中突然兩眼一翻接着倒地，由於事出突然，整個過程都被播放出去，嚇得導演趕緊喊卡進廣告，而該名女主播在送醫後已無大礙。

《CBS》氣象主播直播期間昏倒過程：（按圖了解）

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氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）在早上七點進行晨間播報時，都還沒來得及說話就突然兩眼一翻倒在桌上，然後整個人失去意識倒地，當時正與她直播的二位女主播也嚇到張大嘴巴，接着導播趕緊將畫面切進廣告。

儘管《CBS洛杉磯》與施瓦茨本人並未說明她為何昏倒，但有八卦網站表示施瓦茨疑似患有心臟方面的疾病（編按：施瓦茨本人及後於社交媒體上表示自己這次昏倒是與心臟疾病無關）。所幸她在送醫後已無大礙，當天下午她就發文報平安，感謝大家的關心與祝福，說自己會沒事的。

而CBS洛杉磯副總裁兼新聞總監斯特里托（Mike Dello Stritto）也表示感謝當天在場同事迅速地協助施瓦茨，並祝福她早日康復。

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