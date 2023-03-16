CS瑞信集團會是下一個雷曼嗎？一文看清5大要點｜美歐銀行危機

瑞士一向是全球富商巨賈青睞的財富存放地，瑞士金融機構因而也以自由裁量權和可靠性聞名於世。所以，發生在瑞士知名金融公司瑞士信貸（Credit Suisse）的連串醜聞、訴訟爭戰、龐大財務虧損等等，恐怕讓許多人難以理解。



最近幾天，市場對瑞信的擔憂如滾雪球般快速放大，瑞信股價周三暴跌，管理層不得不求助瑞士的銀行監管機構，請官方聲明公開支持瑞信。

瑞信會是下一個雷曼嗎？彭博資訊整理五要點，掌握瑞信危機發展。

【懶人包】另一個雷曼時刻又來了嗎？點圖放大看彭博分析的精華節錄：

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1. 瑞信出了什麼問題？

瑞信的失敗包括：因為協助毒販在保加利亞洗錢而被刑事定罪，捲入莫桑比克貪腐案，一名前僱員和一名高管牽涉間諜醜聞，大量客戶資料洩露給媒體……等。

瑞信還與名譽掃地的金融家Lex Greensill、倒閉的紐約投資公司Archegos Capital Management都有往來關係。這些事件都讓人感覺這家銀行的內部控制很有問題。

許多「受夠了」的客戶都選擇用腳投票，使得去年末流出瑞信的資金達到空前水準。

2. 最近股價為何暴跌？

瑞信行政總裁柯納（Ulrich Koerner）實施大刀闊斧的計劃，希望吸引不安的客戶及現金回流。這些作為似乎在今年1月間有了回報，該行聲稱存款實現「淨流入」。

然而， 3月9日美國證監（SEC）對該行年報提出質疑，導致瑞信不得不延後財報年報發布時間。接着，美國矽谷銀行（SVB）因為高風險投資和全球利率上升而爆出擠兌風雨飄搖，市場恐慌情緒進一步蔓延。投資人不敢放過任何有關銀行業風險和存款外流的訊號，瑞信是市場關注的一大目標。

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3. 形勢有多糟？

周三（15日），瑞信最大股東沙特國家銀行（SNB）排除增持瑞信股份的可能性後，公司股價再次暴跌。瑞信不得不請求瑞士央行出面發表公開支持聲明。該行一年期債券違約保護（CDS）成本飆升至2008年金融危機以來主要國際銀行所未見的水準。

由於其他銀行尋求規避與瑞信交易的對手方風險，一年期CDS價格從14日的836個基點（這代表違約機率為10%）一舉跳升至3,000基點以上。然而，由於市場流動性的枯竭，很少有交易被執行。

另一個領域也顯示出了承壓跡象，瑞信的一級資本補充（AT1）債券交易價格跌至不到面值的80％（此水準通常表示企業處於困境）。即便是4月到期的債券，目前交易價也遠低於面額。

4. 另一個雷曼時刻又來了嗎？

市場資金枯竭，加上其他銀行拒絕與其交易，2008年華爾街巨頭雷曼兄弟轟然倒下，引發全球金融危機。

瑞信與雷曼和矽谷銀行不同的是，瑞信擁有大量流動性的資產，而且可獲得央行提供的貸款工具，它對利率大幅變動的敏感性也低於許多競爭對手。

自從去年10月存款出現最嚴重外流後，該行已經建立了緩衝機制以應對更加惡化情況。彭博專欄作家Paul Davies指出，瑞信有足夠的類似貨幣市場工具的流動性資產，可以償還客戶存款和向其他銀行借款總額的一半。

瑞信行政總裁柯納表示，該行的流動性覆蓋率顯示瑞信可以承受在壓力時期內，持續一個多月的大量資金外流。

5. 行政總裁柯納採取什麼措施扭轉局面？

柯納制定的三年振興計劃包括裁員9,000人，分拆投資銀行，回歸作為全球超級富豪銀行家的老本行。這意味着瑞信將分拆1990年收購的美國投資銀行第一波士頓，然後推動第一波士頓在2025年上市；另也計劃將部份資產證券化產品業務賣給阿波羅全球管理公司。

最近矽谷銀行爆雷引發金融類股拋售潮，這些計劃的執行可能頗為艱難。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】