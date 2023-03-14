意大利2月才發生船難72偷渡客慘死　總理竟開P　一曲唱出公關災難

意大利上月26日發生移民船船難事件，共造成72人喪生，令人心痛。



意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）當時還召開應變會議處理善後，沒想到如今傳出，梅洛尼竟在會議的隔天參加副總理薩爾維尼50歲生日派對時，與薩爾維尼一同歡唱關於難民死在河中的歌曲，引發輿論譁然。

意大利副總理薩爾維尼生日派對當晚影像被媒體披露，引發喧然大波。

派對在米蘭郊區的一家酒館舉行，當天除了總理梅洛尼之外，還有約百名政商名流出席。在酒酣耳熱之際，梅洛尼和薩爾維尼竟然上台一同歡唱意大利歌手安德瑞（Fabrizio De Andrè）的《馬里內拉之歌》（La canzone di Marinella）這是一首關於卡拉布里亞移民被發現死在河中的歌曲。

點擊放大瀏覽意大利船難相關照片：

+ 11

根據意大利當地媒體《安莎通訊社》的報道，影片流出之後，引來許多人的批評，因為當初梅洛尼的內閣表示總理在處理善後，沒時間到罹難者的墳上向家屬致意，但卻有時間參加派對，還大唱難民死亡的歌曲，十分不恰當。

而船難事發地點波隆那市的市長雷波爾（Matteo Lepore）也大罵梅洛尼此舉匪疑所思：「那對我們所有人來說都是非常痛苦的一天，我們埋了幾口棺材，甚至是一個小女孩。而我們的總理不想跟家屬見面也不願到墳前致意，卻有空慶祝薩爾維尼的50歲生日。」

【相關圖輯】意大利低學歷「胖MM」犀利逆襲 梅洛尼坐上總理大位背後有故事（點擊放大瀏覽）：

+ 11

延伸閱讀：

影/義大利傳出軍機對撞意外 2名飛行員死亡

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】