以色列防長遭免職　民眾上街抗議　駐紐約總領事宣布辭職

撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月26日公布，解除防長加蘭特（Yoav Gallant）的職務，觸發民眾上街抗議。事件亦引發政壇風暴，以色列駐紐約總領事扎米爾（Asaf Zamir）隨即表示，他決定於同日辭職，以抗議加蘭特遭免職。

扎米爾在Twitter上公開其辭職信，形容內塔尼亞胡解除加蘭特職務的決定「危險」，令他確認不能再繼續代表以色列政府，並指他有責任確保以色列繼續成為世界民主和自由的燈塔。他又稱，內塔尼亞胡推動的司法改革，低估了對以色列民主制度的威脅。

內塔尼亞胡總理辦公室於26日發布簡短聲明稱，內塔尼亞胡已決定解除加蘭特的職務。扎米爾在數小時後，就在Twitter宣布辭職消息。

另外，有反對派批評內塔尼亞胡的決定已越過紅線，有民眾上街抗議。大批示威者堵塞特拉維夫的主要公路，並在公路上焚燒雜物。當地傳媒報道，耶路撒冷有示威者遊行，並衝破內塔尼亞胡住所附近的路障。

加蘭特25日曾表示，內塔尼亞胡所推動的司法改革為國家帶來威脅，並呼籲政府暫停推行。他指出，司法改革導致的分裂加深，並滲入到軍方及國防部門。他對不少後備軍人在通過司法改革後拒絕徵召令感到憂慮，警告可能削弱國家備戰能力及團結。

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