以色列又爆示威　以媒：內塔尼亞胡討論暫停司法改革法案

撰文：洪怡霖
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）解除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）的職務再觸發民眾上街後，以色列傳媒3月26日稱，內塔尼亞胡正討論煞停司法改革法案的可能。

內塔尼亞胡解僱加蘭特引發全國示威浪潮。以色列《國土報》（Haaretz）26日引述黨內消息人士報道，內塔尼亞胡黨友、來自利庫德集團（Likud）的德爾默（Ron Dermer）和基什（Yoav Kish）已與內塔尼亞胡就這個問題進行交談。

報道稱，內塔尼亞胡的盟友與沙斯黨（Shas）主席德里（Arye Dery）據稱支持暫停司法改革法案，聖經猶太教聯盟（United Torah Judaism）的Degel Hatorah派系也表示支持內塔尼亞胡及其決定。

沙斯黨和聖經猶太教聯盟都屬極端正統派別的政黨，而內塔尼亞胡是利庫德集團領袖。

極右翼的猶太力量黨（Otzma Yehudit）則呼籲內塔尼亞胡不要停止立法。

內塔尼亞胡政府1月宣布司法改革計劃後，當地就有多次大型示威，要求暫停有關計劃。加蘭特3月25日呼籲政府暫停改革後，內塔尼亞胡宣布加蘭特遭免職，民眾隨後在150個多個地點舉行示威，以色列駐紐約總領事扎米爾（Asaf Zamir）也隨即表示決定辭職，以抗議加蘭特遭免職。

以色列防長遭免職　民眾上街抗議　駐紐約總領事宣布辭職以色列防長遭免職　曾促政府暫停司法改革以色列防長敦促政府暫停司法改革以色列民眾抗議國會通過司法改革　內塔尼亞胡重申勢在必行
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內塔尼亞胡Benjamin Netanyahu