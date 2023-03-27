以色列又爆示威　以媒：內塔尼亞胡討論暫停司法改革法案

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）解除國防部長加蘭特（Yoav Gallant）的職務再觸發民眾上街後，以色列傳媒3月26日稱，內塔尼亞胡正討論煞停司法改革法案的可能。



內塔尼亞胡解僱加蘭特引發全國示威浪潮。以色列《國土報》（Haaretz）26日引述黨內消息人士報道，內塔尼亞胡黨友、來自利庫德集團（Likud）的德爾默（Ron Dermer）和基什（Yoav Kish）已與內塔尼亞胡就這個問題進行交談。

報道稱，內塔尼亞胡的盟友與沙斯黨（Shas）主席德里（Arye Dery）據稱支持暫停司法改革法案，聖經猶太教聯盟（United Torah Judaism）的Degel Hatorah派系也表示支持內塔尼亞胡及其決定。

沙斯黨和聖經猶太教聯盟都屬極端正統派別的政黨，而內塔尼亞胡是利庫德集團領袖。

極右翼的猶太力量黨（Otzma Yehudit）則呼籲內塔尼亞胡不要停止立法。

內塔尼亞胡政府1月宣布司法改革計劃後，當地就有多次大型示威，要求暫停有關計劃。加蘭特3月25日呼籲政府暫停改革後，內塔尼亞胡宣布加蘭特遭免職，民眾隨後在150個多個地點舉行示威，以色列駐紐約總領事扎米爾（Asaf Zamir）也隨即表示決定辭職，以抗議加蘭特遭免職。