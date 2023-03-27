以色列司法改革叫停遲未宣布　媒體：內塔尼亞胡已點頭

俄衛網3月27日據以色列公共廣播公司（KAN）報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作納坦雅胡或內坦亞胡）向政黨聯盟夥伴表示，決定暫停有爭議的司法改革。



據報道，改革的主要發起者和司法部長萊文意識到「別無選擇」，極右派的國家安全部長、本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）仍有待說服。

據悉，在以色列總理內塔尼亞胡解除呼籲暫停進行司法改革的國防部長加蘭特（Yoav Gallant）職務後，數十萬名以色列人3月26日舉行集會。

反對進行司法改革的大規模抗議活動在以色列已進入第12周。

路透社27日較早時，他延遲就司法改革發表公開聲明。

以色列第12台同日早上報道，他會在27日上午10時30分（香港時間星期一下午3時30分）宣布停止有關進程。與此同時，本-格維爾同日在Twitter稱政府決不能停止司法改革，也決不能「向無政府狀態投降」。

總理辦公室沒有立即確認路透社的報道。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）27日在Twitter發布，敦促政府叫停改革。赫爾佐格雖是該國「虛位元首」，他的表態仍相當有份量。