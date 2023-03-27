以色列總統促政府煞停司法改革

以色列總統星期一（3月27日）敦促政府立即停止備受爭議的司法改革進程。此前一天，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）剛開除了公開表明不支持司法改革的國防部長。



路透社報道，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）星期一在Twitter上說：「為了團結以色列人民，為了責任，我呼籲你們，立即停止這項立法程序。」

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）上星期六（25日）在電視講話中說，不斷深化的分裂正滲入軍事和安全機構，對以色列的安全構成了明確、直接和切實的威脅。他說：「在這一刻，為了我們的國家，我願意冒任何風險和付出任何代價。」

加蘭特是內塔尼亞胡所屬右翼利庫德集團（Likud party）中最資深的成員，也是第一個公開反對司法改革的成員。

反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）和甘茨（Benny Gantz）在加蘭特被撤職後發表聯合聲明說：「國家安全不能成為政治遊戲中的一張牌。內塔尼亞胡越過了紅線。」他們呼籲利庫德集團成員不要「破壞國家安全」。

內塔尼亞胡領導的新一屆政府1月4日宣布全面司法改革計劃，包括加強當權派對司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部門決定的能力，允許國會以簡單多數推翻最高法院裁決等。3個多月來爆發多輪反司法改革示威抗議。

以色列民眾認為，這一司法改革旨在削弱司法機構對政府施政的制衡力量。

以色列議會已於2月21日正式通過全面司法改革計劃中第一項法案的一讀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

