德國大罷工全國多處交通癱瘓　38萬乘客滯留機場

俄衛網3月28日據路透社稱，德國工會要求在通脹背景下將工資提高到12%，對此，雇主準備小幅提高，但僅承諾一次性支付。組織者威脅稱，如果要求得不到滿足，將再次舉行罷工。



路透社援引組織者之一的德國服務行業工會（Verdi）聲明報道，德國的交通基礎設施工人開始進行罷工，全國各地的機場、公共汽車和火車站暫停運營，這次罷工成為1992年以來規模最大的一次。

Verdi負責人韋內克（Frank Werneke）表示：「雇員對冷淡的保證感到厭煩，而工作條件卻愈來愈差，而且有許多職位空缺。」

該國航班暫停影響38萬名航空公司的乘客，包括在慕尼黑和法蘭克福兩個主要的德國機場，在機場滯留的乘客不得不睡在長椅上。

Verdi以及德國鐵路運輸工會（EVG）代表大約570萬人在德國經濟通脹的情況下要求提高工資。這些組織警告說，目前的罷工將持續24小時，是「警告性的」，但如果不能提高工資，這一情況將再次發生。

工會要求增加10.5%至12%的工資，但雇主說這些要求是不可接受的，並敦促他們同意在27個月內增加5%的工資和一次性支付2500歐元。

德國大罷工：2023年3月27日，在德國工會Verdi因工資糾紛發起全國性罷工期間，一名男子走在接近空無一人的法蘭克福機場。（Reuters）

機場、巴士和火車站3月27日已陷入停擺。另外杜塞爾多夫（Duesseldorf）、科隆-波昂（Cologne/Bonn）、斯圖加特（Stuttgart）及巴登-巴登（Baden-Baden）4機場員工加入罷工行列。

慕尼黑和法蘭克福機場已暫停所有航班，鐵路運營商Deutsche Bahn也取消了長途火車服務。

本週較早時，柏林（Berlin）、不來梅（Bremen）及漢堡（Hamburg）的機場已取消所有航班。