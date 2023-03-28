洪都拉斯限台灣30天內清空大使館

在洪都拉斯（Honduras）宣布與台灣斷交後，洪國高官星期一（3月27日）說，台灣必須在30天內清空位於洪國首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）駐洪大使館。



據路透社報道，洪都拉斯外交部副部長加西亞（Antonio Garcia）星期一在當地電視台頒佈上述指令。洪都拉斯政府上週末正式宣布與台灣斷交，之後正式開啟與中國大陸的外交關係。

台灣駐洪都拉斯大使館是洪國首都特古西加爾巴最顯眼的駐外使館之一，也是繼美國使館之後，駐洪都拉斯的第二大使館。

加西亞說，30天是「足夠多的時間收拾後離開」，官員預期將出現「有秩序和善的」退場。

加西亞也重申，有必要赴華進行外交任務。他說：「我們要到那裏去，探討中國可以給予我們的重大項目」，暗示中國將在洪都拉斯投資100億美元，對洪國工人來說是利好消息。

洪都拉斯外交部也宣布，在台灣獲辦法獎學金的洪都拉斯留學生，將可轉往中國大陸繼續深造。

隨着洪都拉斯上週末宣布與中國大陸正式建交，台灣目前僅剩下13個邦交國，大部份是中美洲、加勒比海和太平洋貧窮的發展中國家。

洪都拉斯保守政黨國民黨星期一發聲明說，如果能在2026年贏得總統選舉，將與台灣重建外交關係。該黨在聲明中說，「我們將做不可能的事，與台灣的兄弟姐妹重建關係」，並承諾在國家憲法中擁護台灣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

