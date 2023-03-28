洪都拉斯與台灣斷交：美國「泥菩薩」的帝國餘暉保衛戰縮影

在蔡英文即將出訪過境美國前夕，台灣所剩無幾的友邦再減一個。洪都拉斯（台灣譯作宏都拉斯）外交部於3月25日發表聲明與台灣斷交，翌（26）日與北京正式建立外交關係。由於蔡英文上任7年頻密斷交9國，台灣社會的反應多半對此早已麻痹，但其背後所象徵的地緣政治現實，以及世界格局的微妙轉變，恐怕才是台灣「無感」於此最大的警訊。



轉移「親美」後遺症的政治責任

洪都拉斯與台灣斷交過後，蔡英文透過錄影談話的方式，將矛頭指向了「金錢外交競逐」，其沒說出口的言下之意，即指責中國大陸是靠「金錢」挖走了台灣的友邦，與此同時順道再推銷了一番「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「兩國論」。台灣外長吳釗燮在記者會上，面對記者提問，則細數洪方在多個項目向台灣鉅額索求，並痛斥北京未曾停歇的「利誘」作為。

「斷交前好朋友，斷交後變要飯」，這個公式已經成為了民進黨政府執政後，面對斷交浪潮的膝蓋式反應。如此說法在台灣輿論場發酵多年，深信這些曾經的友邦，乃因「獅子大開口」不成後便「琵琶別抱」，故認為這些說變就變的友邦「不要也罷」。然而上述夾雜着氣憤與無奈的認知，既忽略了國際政治的現實本質，也讓台灣執政者從一面倒「親美」的後遺症中悄然逃過責任。

洪都拉斯與台灣斷交，蔡英文發表錄影談話，強調「我們不會和中國進行無意義的金錢外交競逐」。（台灣總統府）

美國「挺台」外交施壓滅不了火

事實上，當中美進入戰略對抗期，結構性矛盾浮上枱面之時，兩岸外交風雲的本質即已發生質變。表面上是北京和台北邦交數目的增減，其實本身已然成為中美博弈的戰場。

2019年台灣接連失去所羅門群島（台灣譯作索羅門群島）和基里巴斯（台灣譯作吉里巴斯）兩個友邦，特朗普（Donald Trump，台灣譯作川普）還在位的2020年，美國國會即通過《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱為TAIPEI Act），宣示美國將以政府力量介入「協助台灣鞏固友邦關係」。

2021年底，位於中美洲的尼加拉瓜與台灣斷交。美國除了怒不可遏之外，也對外呼籲其他「民主國家」應「增加與台灣的聯繫」。

此次風波主角洪都拉斯，現任總統卡斯特羅（Xiomara Castro，台灣譯作卡斯楚、卡蕬楚）在2021年競選期間曾有表態，若贏得大選，將與北京建交，與台北斷交。據當時媒體報道，美國國務院西半球事務助卿尼科爾斯（Brian Nichols）即率團訪問洪都拉斯，向兩名總統候選人說明洪國與台灣關係的重要性，表明美國希望洪都拉斯保持現狀，甚至警告中美洲國家注意中方做法給該地區帶來的風險。美國官方此舉，被解讀為向當地政治高層「施壓警告」。

卡斯特羅2022年1月上任洪都拉斯總統前後，洪台關係生變的跡象已出現。她曾稱當選後考慮與台斷交，改為與北京建交，其幕僚則認為沒此必要。卡斯特羅政府最終還是選擇與北京建交。圖為2021年11月28日，一名卡斯特羅的支持在特古西加爾巴（Tegucigalpa）揮動國旗慶祝她勝選。（Getty）

這場外交危機暫告平息一年多之後，卡斯特羅突於3月15日在推特（Twitter）發文，指她已指示洪國外長尋求與北京建立正式外交關係，才令世人驚覺這場外交角力原來已從暗火延燒為大火。美國白宮美洲事務特別顧問多德（Christopher Dodd，台灣譯作陶德）隨即先後出訪巴拿馬及洪都拉斯，民進黨立委對多德此行寄予厚望，期替台灣達到鞏固外交邦誼的效果，然而事與願違，滅火不成。

美國不願敗下陣的最後一襲鎧甲

相應於美國的不斷「發功」，蔡英文執政以來，面對外交風雨飄搖，其「以不變應萬變」的對策，即在風雨中緊抱美國。尤其是俄烏衝突爆發之後，台灣官方將大量政治和外交資源投入到立陶宛等東歐「理念相近國家」，宣布成立2億美元中東歐投資基金，以及10億美元融資基金等。這番跟着美國民主列車「為愛相隨」的外交操作，最後換得的卻是立陶宛在台灣設立不具領事功能的貿易代表處。

可以看到的是，美國雖在外交上極力「挺台」，可是其念茲在茲的關切所在，並不是台灣，而是其衰微中的霸權政經影響力。台灣不過是這場「帝國餘暉」保衛戰之中，美國不願其往日榮景敗下陣來的最後一襲鎧甲。從尼加拉瓜到洪都拉斯，美國就算竭盡所能，依舊止不住後院「失火」，但還是要聲嘶力竭卻力不從心地吶喊着「鼓勵各國擴大與台灣往來」。聽在「各國」耳裏又是如何的滋味？美國至今未與台灣「建交」，答案一切已盡在不言中。

立陶宛駐台代表機構2022年11月7日正式揭牌運作，卻被質疑該處為立陶宛經濟創新部設立，不具外交領務功能。圖為「立陶宛貿易代表處」掛牌，台灣外交部歐洲司長姚金祥（左）向立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）致意。（台灣外交部）

除此之外，3月上旬還傳出，太平洋島國密克羅尼西亞可能與台灣建交，但開口要求5,000萬美元的資助，並希望每年可再獲得1,500萬美元的援助計劃。台灣中國文化大學社會科學院院長趙建民在一場座談會即分析，太平洋是近期中美競逐影響力的一大場域，「相當有可能就是美國要台灣為之埋單」。

換句話說，台灣在「抗中」路線下，要想成為美國政客口中的「豪豬」，不只在外交戰場上不斷棄絕「一中」、自我退縮，另外一個代價就是要以大筆資源充當美國之矛，在外交場域上為其衝鋒陷陣。由此來看，誰才是台灣在「金錢外交」上進退失據、走入死胡同的幕後藏鏡人呢？

在執政者的指引下，台灣社會或許覺得失去一個邦交「不痛不癢」，抱持着「反正有美國支持就夠了」的心態。問題在於，美國使盡全力要替台灣保住洪都拉斯仍未果，其透露出來的意義絕對不僅是台灣邦交數目減一而已，而是美國衰落與中國崛起世界新局的再一次體現。台灣縱然付出再多金錢，做好各種「備戰」，又能為美國這尊「泥菩薩」補救多少呢？還是最後也難逃被拖下水的命運？