禍從口出｜一句「不會注資」引發瑞信風暴　沙特國家銀行主席辭職

沙特國家銀行（SNB）主席胡達伊里（Ammar Abdul Wahed Al Khudairy）3月27日宣布因「個人原因」辭職。他在3月稍早前的一句「不會注資」引發千層浪，導致瑞信股價急瀉，最終由政府出手讓對手瑞銀收購。



沙特國家銀行（SNB）聲明表示，胡達伊里以個人因素為由辭職，空缺由公司執行長加姆迪（Saeed Mohammed Al Ghamdi）接任。

瑞信2022年增資時，SNB投入14億瑞士法郎，獲得了約9.9%的股份，成為最大股東。胡達伊里在3月15日接受彭博新聞訪問，指瑞信需要額外流動性，SNB是否願意進一步注資，胡達伊里回答一句「絕對不會」（Absolutely not）。儘管他補充說瑞信有着166年歷史十分牢固，不需要額外注資，但他的一句「不會」已造成嚴重傷害。

瑞信的危機是在多年前已在蘊釀，並非單純缺乏SNB注資而崩盤，但胡達伊里的一句「不會」成為臨門一腳，引起投資者恐慌。瑞信股價隨即暴跌至歷史低點，並且拖累歐洲整體銀行股。數天之後，瑞士政府安排瑞銀收購瑞信，以遏阻蔓延全球金融市場的信心危機。

SNB在事件之中亦成為受害者，受瑞信股值暴跌影響，原14億瑞士法郎的股份跌至3.04億瑞士法郎，損失超過10億美元。