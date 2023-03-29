俄男因女兒畫下反戰畫　涉抹黑俄軍遭判監兩年　目前下落不明

俄羅斯53歲男子莫斯卡列夫（Alexei Moskalyov），因其女兒在學校畫了一幅反戰畫而遭警方調查，法院其後判他抹黑俄軍罪成，須入獄兩年，惟目前他已逃離軟禁，暫時下落不明。



莫斯卡列夫是一名單親父親。去年4月，他的12歲女兒瑪莎（Masha）在美術堂上畫了一幅與俄烏戰爭相關的反戰畫，當中描繪多枚俄羅斯飛彈落在一名烏克蘭母親及其孩子身上，且在一面烏克蘭國旗旁寫上「光榮歸於烏克蘭」（Glory to Ukraine），另一面俄國國旗則寫上「不要戰爭」。校方得悉後隨即向警方舉報。

當局其後開始調查莫斯卡列夫在社交媒體上的活動，發現他曾因發文批評俄軍而被罰460美元。而在去年12月，警方再根據他於同年6月的一則帖文，以涉嫌抹黑俄軍而展開調查。至今年3月初，莫斯卡列夫被軟禁在家，愛女則被移送至兒童中心，有人權組織促請俄國當局將他釋放，好讓兩父女團聚。

3月28日，俄羅斯法院在當地主要社交媒體VKontakte上稱，莫斯卡列夫已經逃離軟禁。其代表律師畢連科（Vladimir Biliyenko）則表示，自27日起便未有見過莫斯卡列夫，不清潔對方現時身在何處，「老實說，我對此非常震驚。」