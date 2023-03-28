歐盟領導人訪華｜寄望化解俄烏是幼稚　認為歐盟倒向中國是幻想

法國和歐盟委員會日前均證實法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將在於4月4日聯合訪問中國。此外，西班牙方面也確定了其首相桑切斯（Pedro Sanchez）會在3月底訪問中國。

馬克龍上周五3月24日在布魯塞爾舉行的新聞發布會上重申，面對俄羅斯及在烏克蘭發動的戰爭，他尋求協調，歐洲應發出一致的聲音」。我們必須儘可能地爭取中國站在我們這邊，向俄羅斯施加壓力，防止使用化學武器和核武器，並且停止衝突，回到談判桌，並使國際法及烏克蘭的領土主權完整得到尊重。

歐盟近日透露，歐盟委員會主席馮德萊恩，將同法國總統馬克龍一起，於下月初訪華，想要與中方談的主要議題，就是烏克蘭問題和經濟合作。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也計劃訪華，但並未指出訪問的具體時間，他表示十分認同中國的「和平方案」。也就是說，博雷利的訪華主要基調，應該也會落在如何解決烏克蘭危機上。

馮德萊恩訪華前將發表對華政策演講。圖為烏克蘭總統澤連斯基2月9日到訪歐盟總部，歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾與其會面表達支持。（Reuters）

對於這次訪華，西班牙首相桑切斯表示，他到中國的目的之一就是同中方討論如何解決烏克蘭問題，共同推動烏克蘭實現長期和平。

眾所周知，中方發布了在烏克蘭問題上的立場文件，中國國家主席習近平前不久訪問俄羅斯同俄羅斯總統普京就烏克蘭問題深入交換了意見。馬克龍、馮德萊恩以及桑切斯等領導人爭相訪華，被認為是歐盟希望中國在烏克蘭問題上發揮作用的重要標誌，似乎中國調停俄烏衝突已經是正在迅猛推進的可以實現的進程。

在這裏筆者要強調的是歐盟領導人爭相訪華，這件事兒確實很重要，但是其發生有兩個重要背景。

一是疫情三年中國是最晚全面放開管控的大國，大國之間的領導人外交已經停滯了太長時間。多位歐盟領導人訪華更大意義上是太多待處理事務的清庫存。不是因為中國多重要以及歐盟對中國的態度有了什麼轉變，而是中歐之間的正常交往在中國全面放開管控之後有了正常的安排。

歐盟內部在對華政策上本身也存在分歧。在馮德萊恩此次訪華之前，去年12月歐盟理事會主席米歇爾已經訪華，這是歐盟理事會主席和歐盟委員會主席少見的沒有同步訪華的情況。 （Reuters）

第二個背景是，歐盟的確有在經濟上有同中國處理好關係的必要，也重視中國在烏克蘭問題上的對俄羅斯影響力。但歐盟的對華關係處理離不開中美結構性矛盾的大框架。中國和美國都在做的事情是拉攏爭取歐盟。中國在利用自身在經濟上的向心力爭取歐盟，美國在利用自身在軍事安全經濟等領域的傳統影響力來捆綁歐盟。這一趨勢不會短時間內改變。

歐盟有自身行事的兩難之處。因此無需看到歐盟領導人訪華就驚呼歐盟重視中國、倒向中國。正如美國在處理對華關係時奉行該對抗時對抗該合作時合作，歐盟在處理對華關係時強調合作也屬正常，這些都不能掩蓋歐盟在意識形態等方面和美國一致抗華的現實。

鑑於俄烏衝突的根本決定方在美俄，中國斡旋調停能否成功的關鍵也在美俄。美國在烏克蘭問題上的計劃不是中國可以逆轉的，也不是歐盟可以左右的。如果中國在烏克蘭問題上能夠打動歐盟進而倒逼美國慎重行事，那就已經是上好的境況。動輒談論中國斡旋俄烏衝突，過於樂觀看待中國同俄歐商討俄烏衝突，都是不明智的。