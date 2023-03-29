美國田納西州校園槍擊案7死 　跨性別疑犯合法購得7支槍

美國田納西州首府納什維爾（Nashville）的聖約學校（The Covenant School）3月27日發生槍擊案，3名兒童及3名學校職員死亡，跨性別槍手被警方擊斃。警方指出，28歲的跨性別男槍手黑爾（Audrey Elizabeth Hale，生理上為女性），曾因情緒障礙接受醫生治療，並在槍擊案前合法購買了7支槍。



納什維爾警方28日公開了案發時的畫面，可見黑爾在校內逐個房間搜索，再利用兩把來福槍和一把手槍逞兇。 納什維爾警察局長德雷克（John Drake）證實，該3支槍是合法購得，而黑爾共從5家商店合法買到7支槍。父母並不知道黑爾擁有7支槍，指印象中對方只曾擁有一支，且已經賣掉。

德雷克又稱，黑爾似乎接受過槍枝訓練。 當警員乘坐警車抵達時，黑爾自學校二樓向警員開槍，同時遠離大窗戶以免成為目標。不過，調查人員仍未確定其犯案動機。

案中被殺的3名兒童均為9歲，至於3名遇害成年人分別為60歲的校長昆斯（ Katherine Koonce）、61歲的學校管理員希爾（Mike Hill），以及61歲的代課老師皮克（Cynthia Peak）。