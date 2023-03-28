美國田納西校園槍擊案增至7死　28歲女槍手遭擊斃

美國田納西州首府納什維爾（Nashville）3月27日發生校園槍擊案，至少造成7人死亡，當中包括3名兒童、3名學校職員，以及遭警方擊斃的28歲女槍手。警方表示，女槍手至少持有兩支來福槍，以及一把手槍。



警方表示，上午10時13分接獲報案，指聖約學校（The Covenant School）遭到一名槍手闖入襲擊。涉事學校設有學前班至六年級，學生年紀最大約為12歲。警方發言人亞倫（Don Aaron）表示，警員到場後聽到學校二樓傳來槍聲，槍手其後於10時27分在學校大堂區域被兩名警員開槍擊斃。

亞倫表示，最初警方以為槍手是青少年，但經查確定為來自納什維爾的28歲女子。事件中包括槍手在內，共有3名兒童、4名成年人死亡。當地兒童醫院發表聲明，指3名學生在送院後搶救無效。

女性施襲極為罕見

美國常發生大型槍擊案，但女性施襲極為罕見。自1966年以來，由非營利研究組織「暴力項目」（The Violence Project）所記錄的191宗大規模槍擊事件中，只有4宗是由女性造成。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，總統拜登（Joe Biden）已接到匯報，並期望國會採取更多措施來製止槍枝暴力，預料將於27日稍後時間發表講話。

校方曾向提供防槍手闖入演習

涉事學校是一間中學，位於伯頓山大道33號，是美國基督教長老會（Covenant Presbyterian Church）建築群的一部份。根據該校網站，它創立於2001年，有約200名學生。路透社則引述美國WTVF-TV電視台稱，該校曾於2022年向師生提供防止槍手闖入的演習，以防萬一。