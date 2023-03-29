布林肯警告俄烏停火可能變成陷阱　必須謹慎看待

美國在3月28日召開第二屆民主峰會，國務卿布林肯（Antony Blinken）以俄烏衝突為題，主持首天其中一場小組會議。他表示在烏克蘭停火的呼籲，可能會讓俄羅斯部隊重整部署，準備發動新一輪的攻擊。



布林肯表示，對於一些看似良好的意圖必須非常謹慎，強調烏克蘭需要的是公正持久的和平。呼籲停火可能會讓俄羅斯部隊重整部署，準備發動新一輪的攻擊。他質疑是「誰不希望槍聲停止」，警告停火可能變成陷阱，必須非常小心。

布林肯未有指名中國，但國家主席習近平訪問俄羅斯，提出停火的呼籲時，白宮質疑中俄的企圖。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，中國呼籲的停火實際上是對俄羅斯征服的支持和認可，並讓俄羅斯得以鞏固其在烏克蘭的陣地、重整部隊裝備，以便伺機重新發動攻擊。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）透過網上視訊出席民主會議，他說俄羅斯停止攻擊並恢復烏克蘭的領土完整是和平的必要條件，又指對侵略者作出不明智讓步，只會鼓勵俄羅斯加強對民主的攻擊。庫列巴表示，沒有國家比烏克蘭更渴望和平，但持久的和平必須是公正，他又形容烏克蘭對俄羅斯的抵抗，是捍衛整個民主世界。