聯合國在3月27日投票，未能通過俄羅斯提出，為北溪天然氣管道爆炸事件成立獨立調查委員會。俄羅斯駐美國大使批評，美國試圖躲在盟友之後，阻止查明真相。



聯合國安理會在27日，就北溪天然氣管道爆炸事件成立獨立調查委員會進行投票，結果因只有俄羅斯、中國及巴西投贊成票而未獲通過。要獲得安理會通過議案必須有最少9個成員國的投票贊成，同時未獲常任理事國任何一員的反對。在調查北溪投票中，歐洲國家全投棄權票。

克里姆林宮對投票結果表示遺憾，並稱會繼續盡一切努力，再次要求國際成立調查組織。

俄羅斯駐美大使館28日發表聲明，批評美國試圖躲在盟友之後，阻止查明真相。俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯國立高等經濟大學（HSE University），世界經濟與政治糸第一副主任科瓦廖夫指出，西方國家投了棄權票，沒有阻止但亦未有支持。他表示「大多數理智的人都應明白誰應為襲擊負責」，批評西方在玩「自己的遊戲」。

美國記者赫什（Seymour Hersh）在2月發表一份調查報告，聲稱美國在挪威的協助下炸毀北溪天然氣管道，其後又批評美國與德國聯手掩蓋北溪被炸真相。