日媒稱林芳正最快本週訪華　日中友好聯盟中國行程擬定於4月下旬

日本共同社報道，外相林芳正最早在本週訪華，中日正就相關日程進行調整。預料雙方將就俄烏衝突、及近日被捕的日本藥廠員工展開討論。



共同社報道，指林芳正可能在4月1至2日的時間訪問中國，與外長秦剛會面。一旦成行這將會是自2019年疫情爆發以來，再有日本外相訪問中國。日本政府消息人士指出，雙方將就俄烏衝突，及近日被捕的日本藥廠員工展開討論。

日本一名50多歲，來自Astellas製藥的員工，在3月較早時候被捕。中國外交部27日證實消息，並稱該男子涉嫌從事間諜活動。日本同樣證實事件，但未有說明男子身份及被捕原因。

日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平，2022年11月在泰國會面時承諾重啟雙方官員交流安排，外長互訪是其中之一。中國在2月外交部電話會議中，亦主動邀請林芳正訪華。

中國外交部29日就林芳正可能訪華回應，稱暫時未有可以提供的消息。

另一方面，共同社報道指跨黨派日中友好議員聯盟會長，執政自民黨前幹事二階俊博同樣正考慮訪華。報道他有意在4月下旬，在連假黃金週期間訪問中國，目的為改善中日關係。

林芳正在擔任外相前曾任日中友好議員聯盟會長一職，至2021年因擔任外相辭任，並由二階接替。