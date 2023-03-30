英王查理斯抵柏林國事訪問　獲德國總統歡迎

英王查理斯三世（King Charles III）3月29日抵達德國，展開即位以來首次國事訪問，此行為期3天。他和王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）抵達德國首都柏林（Berlin）後，獲德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）以軍禮歡迎。查理斯此行被指為修復英國脫歐後與歐洲的關係。



查理斯29日在德國最著名地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate），獲施泰因邁爾以軍禮歡迎。施泰因邁爾表示，查理斯此行是英國退出歐盟後，為兩國關係開啟新篇章。他預定同日在官邸貝爾維尤宮（Schloss Bellevue ）查理斯夫婦舉行國宴。

根據白金漢宮公布，查理斯3天國事訪問期間，會到訪柏林、德國東部的勃蘭登堡州（Brandenburg）和北部港口城市漢堡（Hamburg）。期間查理斯會與德方討論兩國關注的問題，包括可持續性發展、烏克蘭危機。

由於查理斯對環境的關切，他抵步柏林後已出席可持續發展論壇，會見了身為綠黨成員的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）及經濟部長哈貝克（Robert Habeck），以及商界領袖、學術界和民間社會代表。

查理斯30日會在柏林向德國議會發表講話，並會見在部份逃難到德國的烏克蘭民眾。