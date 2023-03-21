英王查理斯三世母親節貼英女王卡米拉舊照 網民用戴妃洗版超尷尬
撰文：TVBS新聞網
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今年的3月19日為「四旬期」的第4個星期天，也被視作英國人的母親節「Mothering Sunday」。
英國王室成員也紛紛在社群平台上曬出親子照慶祝。即將正式加冕為國王的查理斯三世（King Charles III）也罕見公開他與母親的兒時舊照，讓網友想起在去年9月以96歲高齡離世的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），但是也出現一堆網友在貼文下方狂貼戴安娜（Princess Diana）以及梅根（Meghan Markle）抱嬰的照片洗版。
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根據《CNN》報道，英國王室19日在官方Twitter上分享2張照片，其中一張是已故英女王伊利沙伯二世年輕時的照片，而站在她腿上的正是現任國王查理斯三世，另一張照片則是卡米拉（Camilla）與已故母親的合照。
該篇推文中寫道：「致世界各地的所有母親，以及那些今天可能會想念媽媽的人，我們都在想着您，並祝您度過一個特別的母親節。」感人文字吸引超過2萬名網友按讚分享，不過也有不少人在留言處，貼上查理斯三世的前妻戴安娜以及二媳婦梅根（Meghan Markle）的照片。
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英國王室的超人氣夫妻威廉王子（Prince William）與凱特（Catherine, Princess of Wales）當天也在官方帳號上分享超可愛生活照，一張是凱特與3名子女：喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）以及路易小王子（Prince Louis）一起坐在樹上，另一張則是她抱着古靈精怪的路易燦笑的畫面，眼睛裏透露出滿滿母愛。
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