英王查理斯國事訪問　讚德國援助烏克蘭難民

撰文：洪怡霖
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英王查理斯三世（King Charles III）3月29日對德國進行國事訪問期間，對德國收容逾100萬烏克蘭難民一事讚不絕口。

查理斯29日晚在德國總統府望景宮（Bellevue Palace）出席國宴期間發表講話，當時德國前總理默克爾（Angela Merkel）也在場。

他承諾將加強英德兩國間的聯繫，也稱英國和德國在「捍衛自由與主權」方面與烏克蘭「站在一起」。

英王查理斯國事訪問德國：英王查理斯三世2023年3月29日抵達德國首都柏林，展開為期3天的國事訪問。圖為德國前總理默克爾29日在柏林出席德國歡迎查理斯的國宴並與他握手。（Reuters）

查理斯29日抵達德國首都柏林（Berlin），展開為期3天的國事訪問。德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）29日上午在柏林最著名地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate），以軍禮歡迎查理斯三世和王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）。

根據白金漢宮，除柏林外，查理斯還將前往德國東部的勃蘭登堡州（Brandenburg）和北部港口城市漢堡（Hamburg）。

查理斯原定先前往法國。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）強推備受爭議的退休金改革方案導致多地持續爆發示威後，法國決定押後查理斯的國事訪問行程

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