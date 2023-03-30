蔡英文過境美國　中國駐紐約總領事黃屏：台灣牌破壞中美關係

中國駐紐約總領事黃屏3月30日就台灣總統蔡英文過境美國並可能與美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面表示，中美人民擁有密切聯繫和共同利益，麥卡錫打「台灣牌」帶來的惡果將不得不由期盼中美友好的兩國普通民眾承受。



黃屏30日發表以「破壞中美關係，台灣牌可休矣」為題的文章，稱麥卡錫如不汲取前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）的錯誤教訓，無視國際社會對一個中國原則的廣泛支持，無疑將重蹈覆轍，進一步損害兩國關係。

他還表示，過去50多年的歷史經驗證明中美合則兩利、鬥則俱傷，任何負責任的政客均應避免利用台灣問題干涉中國內政，破壞兩國關係的政治基礎。

黃屏稱，台灣自古以來就是中國領土的一部份，從來就不是、將來更不可能是一個國家，這是台灣問題的真實現狀，中方之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政。

他問道，為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整，為何一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反八·一七公報向台灣售武，為什麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裏制定所謂「摧毀台灣」的計劃。

八•一七公報是中美1982年8月17日達成的聯合公報，當中包括華府聲明它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策。

蔡英文美東時間29日下午抵達美國紐約，啟程訪問中美洲2國並來回、分別過境美國紐約和洛杉磯的行程。她晚上將出席僑宴，預計有美方政要與會。

中國駐紐約總領館發言人30日亦回應稱，蔡英文過境是假，謀獨是真，美方縱容支持台當局有關行徑，衝擊中美關係的政治基礎，不僅無益於地區和平安全穩定，也不符合中美兩國人民共同利益。