太陽現黑洞直徑達地球20倍　X級太陽風暴周五吹襲地球

美國太空總署（NASA）在3月23日觀察到太陽罕見現象，太陽表面出現一個巨型黑洞，是地球大小的數十倍。至27日，NASA再發現另一個巨型黑洞，而黑洞面向的位置就是地球，這「日冕洞」正以每小時289萬公里的速度向地球方向釋放太陽風，預料在3月31日擊中地球。



NASA第一次發現日冕洞約為地球30倍，並引發了一些地磁風暴，在地球一些低緯度地區引發了極光、讓紫光或綠光照亮夜空。至27日NASA發現的日冕洞則細小一點，但也有20倍的大小，引發的太陽風暴預料在3月31日穿過地球。

圖為3月28日，太陽的表面變化，可以明顯看見前方一個黑色的洞。（NASA圖片）

所謂「日冕洞」（又稱為太陽黑子），並不是真正意義上的洞，而是比太陽其他部分溫度低得多的區域。太陽無時無刻都在進行核聚反應，產生光和熱、同時釋放大量等離子體。在這些溫度低的區或，太陽的磁場線不會自行閉合，而是直接伸向太空，把等離子體直接射出太空去。當發射的規模愈大，就愈能造成光亮的耀斑，這就是太陽風的由來。

日冕洞的大小決定了耀斑的大小，同時決定了太陽風的強弱，地球大小20倍就是30到40萬公里的寬度。科學家為太陽風的強弱分類，由C級最弱到X級的最強，這次的太陽風暴被歸類為「X1.2」，意味這將會是最強級別。

受地球磁場的保護關係，太陽風基本對居住在地上的人類構成不了什麼直接影響，但其他需要用到電力或磁場的機器就可能沒那麼幸運。太陽風穿過地球會引發地磁暴，可以擾亂航空導航、無線電通訊、甚至發電網，而在太空被太陽風擊中的人造衛星更可能出現短暫失靈。

不過人類早已對太陽風早有準備，而太陽每11年就會出現強弱循環，這次不過是太陽活躍時期一個值得注意的太陽風暴。當太陽風暴穿過地球時，在平常看不到極光的低緯度地區，也有機會觀察到極光現象。

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