博鰲論壇｜李顯龍：亞洲各國應彼此建立緊密關係　保持包容開放

新加坡總理李顯龍呼籲亞洲各國建立一張緊密、互相交織的關係網，促進合作並讓彼此相互依存，而不是建立一個「中心輻射」模式。



李顯龍總理3月30日在博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式上致辭時，強調除了加強與中國的關係，亞洲各國也需要深化彼此間的合作。

李顯龍說，各國應該建立一張緊密、互相交織的關係網，促進合作並讓彼此相互依存，而不是建立一個「中心輻射」模式；這樣才能讓本區域變得更強大和更具韌性。

圖為3月30日，李顯龍出席在中國海南舉行的博鰲論壇，發表演說。（Reuters）

他指出，亞洲充滿活力又富有潛力，但亞洲也和世界其他區域一樣，受到全球動盪不安和地緣政治緊張的影響。要實現亞洲的美好前景，亞洲必須保持穩定、包容和開放。

李顯龍主張，亞洲各國應該繼續促進中國和區域國家之間的經濟合作和友好關係，除此之外，亞洲各國也需要深化彼此間的合作。

在演講中，李顯龍強調了東盟在區域發揮的作用。他說在東南亞，東盟是促進合作的一個重要組織，成員國正在有系統地加強彼此之間的融合；保持東盟的核心地位，有助於亞洲各國，以及亞洲以外的國家建立聯繫。

李顯龍也舉跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）、印太經濟框架 （IPEF）和數碼經濟夥伴關係協定（DEPA）為例指出，亞洲還有許多其他區域機制，具有相輔相成的作用 。

李顯龍說，這些機制並不相互排斥，它們的成員國名單不盡相同，且往往有一些重疊，並非每個國家都需要加入每一個機制。但整體而言，不同的機制有助於在亞洲國家之間建立一個具有韌性且環環相扣的合作網路。

李顯龍又指出，亞洲應該一直保持開放。亞洲能否實現美好的前景，就取決於亞洲各國是否竭盡所能與彼此以及外部夥伴保持穩定關係，並且全力展開務實和富有成效的合作。其中，中國作為亞洲非常重要的經濟體，在這些方面都扮演著舉足輕重的角色。

李顯龍說：「我們歡迎中國繼續推進對外開放的政策，並樂見中國繼續對多邊主義和區域合作給予支援，我們也期待各方能更積極地為區域和全球的發展與繁榮做出貢獻，讓亞洲和世界受惠。」

除了李顯龍總理外，馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）等國家領導人，也在今天的博鰲亞洲論壇開幕式上演講。

李顯龍3月27日至4月1日對中國進行正式訪問。他29日晚從廣州飛抵海南，在海南期間，將出席中國總理李強為參加博鰲亞洲論壇年會的外國領導人所設的正式午宴，並與海南省委書記馮飛會面。

本文獲聯合早報授權轉載

